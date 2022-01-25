В честь СПбГУ назовут космический объект

В честь Санкт-Петербургского государственного университета будет названо одно из небесных тел. В понедельник на ректорском совещании было объявлено, что название для планеты смогут выбрать сами универсанты.

Присвоение имени Университета космическому объекту — одно из мероприятий, запланированных в рамках празднования 300-летия СПбГУ, которое будет отмечаться в 2024 году. Перечень из более чем трех десятков приуроченных к празднику событий недавно был утвержден организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 300-летия СПбГУ под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

При содействии Института прикладной астрономии Российской академии наук найдена малая планета, имя которой предложено присвоить Санкт-Петербургскому государственному университету. Для этого необходимо придумать планете имя и представить краткое обоснование на английском языке.

На прошлой неделе коллегия почетных профессоров СПбГУ обсудила варианты наименования планеты. Многие идеи пришлось отклонить, поскольку существуют ограничения для наименования небесных тел. Так, в соответствии с требованиями Международного астрономического союза (International Astronomical Union) имя не должно содержать более 15 знаков. Также не приветствуются имена, содержащие слово «университет», и имена, являющиеся сокращениями наподобие СПбГУ или СПбУнивер. По результатам обсуждения коллегией почетных профессоров было предложено два названия:

«Альма Матер 1724» . Альма-матер издавна ассоциируется с понятием «университет», а цифры указывают на год основания Университета

. Альма-матер издавна ассоциируется с понятием «университет», а цифры указывают на год основания Университета «Петроколлегиум». В этом названии отражены роль Петра I (как автора идеи создания Университета и автора ее воплощения в жизнь), здание Двенадцати коллегий (как некий материальный символ Университета) и комплексность подхода к решению проблем развития науки в России — Академия наук, университет, гимназия

«Мы находимся на пороге важного события — трехсотлетнего юбилея Университета. Космический объект, названный в честь СПбГУ, позволит увековечить имя первого Университета России для наших потомков на совершенно новом, во всех смыслах космическом уровне», — подчеркнул ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев.

В результате обсуждения участники ректорского совещания единогласно пришли к выводу, что первый вариант названия предпочтительнее. Однако окончательное решение будет принято с учетом мнения универсантов: все желающие могут высказать мнение об одном из представленных вариантов либо предложить свое название, снабдив его обоснованием. Предложения необходимо направлять через Виртуальную приемную СПбГУ.

Для информации

Санкт-Петербургский государственный университет — первый университет России — был основан 28 января (8 февраля) 1724 года. В этот день Петр I издал указ об учреждении Российской академии наук, Университета и гимназии при нем. 8 февраля 2024 года СПбГУ отметит свой 300-летний юбилей.