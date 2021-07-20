В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов

На одном из корпусов СПбГУ (Университетская набережная, дом 7–9–11, литера АЯ) появится памятная табличка выдающемуся физиологу растений, микробиологу и вирусологу Дмитрию Ивановскому. Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга поддержал инициативу СПбГУ увековечить память о великом ученом на стенах здания, где он работал с 1895 по 1901 год.

Дмитрий Иосифович Ивановский, выпускник и преподаватель Петербургского университета, стал известен во всем мире благодаря опыту, положившему начало вирусологии. В конце 80-х годов XIX века, работая над изучением болезней табака, ученый установил, что растение поражают два заболевания совершенно различной природы: одно из них вызывает мельчайший паразитический грибок, а вот причину второго установить оказалось труднее. Дмитрий Иосифович обратил внимание на то, что способность к заражению сохраняет даже тщательно отфильтрованный сок больного растения, и предположил, что причиной являются либо мельчайшие бактерии, либо выделенный ими токсин.

Позднее, в 1899 году, результаты Дмитрия Ивановского, признавая его приоритет, подтвердил голландский ботаник Мартин Бейеринк, предложивший для обозначения извлеченного из фильтрата патогена термин «вирус» (от латинского virus — яд). И только в 1935 году американский вирусолог и биохимик Уэнделл Стэнли выделил вирус табачной мозаики в кристаллическом виде и исследовал те самые структуры в клетках табачного листа, которые некогда описал Дмитрий Ивановский. В 1946 году в нобелевской лекции он напомнил миру о заслугах своего российского предшественника, а термин «кристаллы Ивановского» прочно вошел в обиход вирусологии.

Свою жизнь Дмитрий Иосифович Ивановский связал с Петербургским университетом в 1883 году, когда поступил на физико-математический факультет. Через пять лет он окончил высшее учебное заведение со степенью кандидата наук — для ее получения необходимо было иметь более половины оценок «отлично», а также представить научное сочинение. Им и стала работа «О двух болезнях табачных растений», в которой были представлены итоги исследований, начатых летом 1887 года в Бессарабии и Крыму на средства Вольного экономического общества. После окончания учебы ученый остался работать на кафедре ботаники Петербургского университета, где продолжил научные исследования. Именно здесь и появится памятный знак, посвященный первооткрывателю вирусов.

Отметим, что сегодня на сайте Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ также открыта виртуальная выставка, посвященная Дмитрию Ивановскому. Ее посетители могут узнать об истории открытия вирусов, а также полистать самое первое исследование, положившее начало вирусологии. В 2020 году по решению Ученого совета СПбГУ Дмитрию Ивановскому было присвоено звание «Универсант года». Кроме того, в галерее здания Двенадцати коллегий минувшей осенью появился портрет известного ученого, созданный преподавателями Университета Ярославом Беловым и Ириной Цымбал.