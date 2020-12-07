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Питерец.ру » Общество » Умер бывший декан исторического факультета СПбГУ Игорь Фроянов

Умер бывший декан исторического факультета СПбГУ Игорь Фроянов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Профессору Фроянову было 84 года, причиной могли стать проблемы с сердцем.

«Питерец.ру» обратил внимание, что в некрологе на сайте Института истории СПбГУ Игоря Яковлевича Фроянова назвали великим историком – и это не преувеличение. Фроянов – автор фундаментальных исследований по истории древнерусского государства, однако и в советское время и в новой России у него хватало оппонентов и критиков.

Не без противодействия защитив докторскую диссертацию ещё в 70-е годы прошлого века (причина – «отход от марксистской методологии»), Фроянов почти 20 лет возглавлял исторический факультет Ленинградского, а затем и Петербургского университета. Фроянова нельзя назвать «кабинетным историком»: он активно высказывал свою гражданскую позицию, за что подвергался критике.

Список научных работ учёного огромен, и свою преподавательскую деятельность Фроянов не прерывал. По словам директора Института истории СПбГУ А. Даудова, в понедельник Фроянов должен был проводить занятие. Важно отметить и то, что ученики Фроянова (наиболее известны профессора Дворниченко и Кривошеев) работают в Институте истории университета.

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