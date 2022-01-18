Власти побоялись протестов

Закон о QR-кодах в общественных местах был снят с рассмотрения в Госдуме. Он требует серьезной доработки. Поэтому депутаты к нему вернуться позже или не будут рассматривать вовсе. К тому же, по некоторым данным, снять этот закон с повестки настоял президент Путин.

Что же послужило причиной отказа от столь спорного законопроекта? Ответ прост до банальности. Власти побоялись негативной реакции нашего общества. Наглядный пример бунта можно было увидеть в соседнем Казахстане, когда там повысили цены на газ.

Конечно, у нас до таких беспорядков дело бы не дошло. Но доверие к власти подорвалось бы окончательно, а протестные настроения граждан усилились. Люди, которые не поддерживали российскую оппозицию, вполне могли бы пополнить ее ряды. Во всяком случае недовольных стало бы больше.

Властям такие потенциальные опасности не нужны. Поэтому было принято разумное решение отказаться от введения ненавидимого обществом закона. Тем более, 70% граждан были против этих перемен. Здесь «Питерец.ру» напоминает о бунте петербургских заведений, отказывающихся переходить на режим с Кью-Ар кодами. А ведь подобных явлений могло стать гораздо больше.