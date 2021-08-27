Для чего власти раздают деньги?

Эксперт Иван Чумаков высказал мнение по поводу разовых выплат для пенсионеров. Он считает, что это сделано не для того, чтобы привлечь электорат. Власти заботятся о времени после выборов.

С помощи раздачи денег людям пускают пыль в глаза. Власть хочет показать, что все хорошо, и стремится предотвратить протестные настроения. Доходы граждан стремительно падают, и 10 тыс. руб. будет для кого-то серьезной поддержкой. Особенно для регионов с низким уровнем жизни.

По словам Чумакова, осенью ожидается инфляционный скачок. Цены долгое время искусственно контролировались, но использовать такую тактику бесконечно нет возможности. Так что скоро ситуация должна измениться.

«Питерец.ру» считает, что вероятность подобного развития сюжета высока. Власти пытаются хоть как-то задобрить людей. Получится ли это сделать? Эффект от такого задабривания длится лишь некоторое время. Потом люди вновь начинают выражать недовольство властью.