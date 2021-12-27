Депутаты мало получали

Инфляция, падение реальных доходов граждан и ухудшение уровня жизни – одни из самых злободневных тем для нашей страны. Для Петербурга характерна такая же проблема. Цена повышаются, а растущие зарплаты за ними не успевают.

По данным «Питерец.ру», рост заработной платы в 2021 году составил около 9%. Причем планировался прирост на уровне 5,8%. Пенсионерам немного прибавили пенсию. Но это все равно небольшие цифры.

Зато есть отдельная категория граждан, кому зарплату подняли гораздо серьезнее. Это, видимо, самые социально незащищенные люди. Именно они нуждаются во всеобщей заботе со стороны государства и его граждан.

Речь идет о депутатах Госдумы. Раньше парламентарии получали по 300 тыс. рублей. Но этого оказалось слишком мало. Теперь народным избранникам будут перечислять по 387 тыс. руб. Новый закон начнет действовать с 2022 года.

Спора нет, представители власти должны получать хорошие деньги, а считать чужие доходы – дело неблагодарное. Но когда пенсионерам и остальным гражданам повышают выплаты на какие-то гроши, а депутатам – в разы больше, это выглядит как настоящее издевательство.

И эти депутаты еще смеют предлагать штрафовать футболистов за плохую игру. Уж кто бы говорил?