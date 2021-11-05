Как подтверждать QR-код

Власти Северной столицы планируют расширить перечень документов, используемых для подтверждения QR-кода. Так что жители города смогут использовать для этого не только паспорт.

По словам Бориса Пиотровского, QR-код с данными о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет подтвердить с помощью военного билета, пенсионного удостоверения. Для этих целей также подойдет студенческий билет и служебное удостоверение. Жители старше 60 лет, не имеющие аккаунт на сайте Госуслуг, смогут получить Кью-Ар код на бумажном носителе.

Пиотровский отметил, что пока театры и музеи города справляются с работой в условиях ограничений. Проблем с проверкой кодов не возникает. «Питерец.ру» считает, что система пока еще далека до совершенства. Все хорошо звучит только на словах. На деле же некоторые люди сталкиваются с различными сложностями, вызванными ограничениями.