Специалисты Петербурга и Москвы рассказали о менеджменте в молодежной политике и возможностях карьерного роста

В Петербурге в Учебно-методическом центре «КОНТАКТ» прошел круглый стол «Менеджмент в молодежной политике». Участники – специалисты сферы молодежной политики.

Слушатели узнали об эффективном планировании: о том, как успешно организовать деятельность подростково-молодежного учреждения, выстроить менеджмент в общественной организации и волонтерском движении.

Начальник Сектора социальных программ Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Андрей Савченко рассказал специалистам о том, как грамотно структурировать процесс управления в организации, работающей с подростками.

Заместитель директора Молодежно-подросткового центра «Московский», Артем Лаврентьев представил схему работы районных молодежных учреждений города. Эксперт рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться управленцы при организации досуга молодежи, а также о том, какие условия нужно обеспечить для социализации подростков в Петербурге.

Как развиваются молодежные объединения и некоммерческие организации отметил в своем докладе Олег Цапко. Он начинал взаимодействовать со студентами еще в родном Алтайском крае, а сегодня является председателем Всероссийского студенческого союза. Союз помог более чем 15000 студенческих лидеров и активистов во всех регионах страны.

Современную схему взаимодействия социальных и общественных учреждений в регионах представил старший преподаватель кафедры социальной коммуникации и организации работы Московского государственного психолого-педагогического университета Артем Шилин. Работа эксперта в ближайшем будущем покажет, насколько молодежь вовлечена в процесс управления и эффективно ли выстраивается совместная работа органов власти и некоммерческих организаций.

Завершила круглый стол Ирина Кильпякова, кандидат педагогических наук, начальник Учебно-методического центра «КОНТАКТ». Она сделала акцент на фондах, которые могут поддержать молодёжные проекты не только некоммерческих организаций, но и бюджетных. Особо выделила то, на что нужно обратить внимание при заполнении документов. Участвуя в конкурсах, специалисты могут получить не только финансовую поддержку, но и сформировать конкретные навыки управления.

Видеоверсия круглого стола доступна по ссылке https://vk.com/umc_kontakt

Организатор – Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.