Поставить потрясающие опыты, удивить родителей и друзей, весело провести время, а заодно узнать много нового об окружающем мире и законах природы - всё это возможно благодаря «Академии Чародейства и волшебства «Хогвартс»» в Центральной районной библиотеке.

Наука может быть простой, интересной и познавательной! Проект «Академии Чародейства и волшебства «Хогвартс»» для детей, которые верят в чудеса и хотят научиться делать волшебство своими руками. Каждое занятие - это удивительное путешествие в мир науки. Мероприятие рассчитано для ребят любого возраста и их родителей. Для проведения экспериментов понадобятся лишь несколько предметов, которые найдутся у каждого дома, а еще, конечно, старание и наблюдательность.

Руководитель и ведущая проекта, Дукарская Мария, каждую пятницу в 19.00 проводит самые интересные опыты и эксперименты, которые легко повторить даже в самой мало оборудованной «домашней лаборатории». Еженедельные встречи на проекте смогут оказаться хорошей альтернативой вечернему серфингу по Всемирной сети, не способствующему объединению семьи.

Увлекательные опыты, которые ребята проводят вместе с родителями и с педагогом онлайн, вызывают любопытство, прививают любовь к изучению различных наук и помогают познать окружающий мир.

С «Академией Чародейства и волшебства «Хогвартс»» ребенок углубит и расширит знания, научится творчески мыслить и проведет время с огромной пользой.

Ждем вас и ваших детей каждую пятницу в 19:00 на проекте «Академии Чародейства и волшебства «Хогвартс»» онлайн vk.com/academy_hogvart