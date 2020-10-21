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Питерец.ру » Общество » Автоволонтеры акции #МыВместе в Санкт-Петербурге доставляют медиков до места работы

Автоволонтеры акции #МыВместе в Санкт-Петербурге доставляют медиков до места работы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Автоволонтеры акции #МыВместе в Санкт-Петербурге доставляют медиков до места работы

Автоволонтеры Санкт-Петербурга в рамках акции #МыВместе, соорганизатором которой является Общероссийский народный фронт, доставляют врачей, работающих в тяжелых условиях, от дома до места службы.

Стелла Мкртчян стала одной из первых участниц акции «Довези врача». Она доставила старшую медицинскую сестру хирургического отделения городской больницы № 20 Оксану Семенову до лечебного заведения, которое полностью перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и заполнено на 100%.

В качестве автоволонтера Стелла будет помогать в свободное от адвокатуры время. Весной она переболела коронавирусом и лежала в больнице, выздоровела благодаря профессиональной заботе и душевной теплоте врачей.

«Когда у меня есть свободная минутка, я всегда стараюсь помочь. Мне не сложно подвезти медика, и это самое малое, что я могу сделать для людей, на сегодняшний день работающих в авральном режиме», – отметила Мкртчян.

Оксана Семенова работает в «красной зоне» в больнице, которая сейчас имеет статус инфекционной. «Обычно я езжу на маршрутке или даже хожу пешком. Идти не очень далеко – минут 25. Но иногда за смену так устаешь, что сил нет. Да и в маршрутках сейчас небезопасно из-за эпидемиологической ситуации. Спасибо огромное, что есть такая акция и есть такая возможность для нас», – поделилась старшая медицинская сестра.

Региональный штаб акции #МыВместе возобновил свою работу 5 октября, когда в городе обострилась эпидемиологическая ситуация. За это время в Петербурге вновь зарегистрировались 54 автоволонтера и было отработано более 300 обращений.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции все мобилизовались: неравнодушные люди доставляют старшему поколению продукты и лекарства, автоволонтеры помогают медицинским работникам, которые работают не покладая рук. Только все вместе, поддерживая друг друга, мы справимся со сложившейся ситуацией», – сказал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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