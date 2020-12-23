Россельхознадзор рассказал, как выбрать новогоднее дерево

В преддверии Нового года должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отвечают на возможные вопросы, возникающие при выборе рождественских деревьев (ели, пихты или сосны).

1. В каких местах лучше всего осуществлять покупку новогоднего дерева?

Предпочтение стоит отдавать специализированным местам продажи - ёлочным базарам.

2. Каков риск завоза нездоровых деревьев?

Риск заноса вредных карантинных вредителей достаточно велик, так как в местах реализации могут оказаться живые ели, сосны, пихты и лиственницы, ввезенные из других регионов Российской Федерации, где могут быть установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинным вредителям лесных насаждений, и с которыми могут перемещаться и распространяться карантинные объекты - виды жуков-усачей из рода Monochamus.

3. Какие документы необходимо попросить предоставить продавца рождественских деревьев, чтобы удостовериться в их безопасности и качестве?

В случае ввоза деревьев хвойных пород из другого региона Российской Федерации продавец обязан предоставить карантинный сертификат, подтверждающий безопасность и происхождение продукции, и гарантирующий её соответствие единым карантинным фитосанитарным требованиям. В сертификате должна содержаться информация о получателе, отправителе, месте выгрузки продукции, стране её происхождения и заключении о проведении карантинных исследований по выявлению карантинных объектов.

4. На что стоит обратить внимание при выборе дерева?

При покупке следует обращать внимание на внешний вид дерева: хвоя должна быть слегка маслянистой, ярко-зеленого цвета, достаточно гибкой и эластичной - это значит, что дерево высокого качества. Край самого сруба должен быть чистым, без черноватых окаймлений – признаков того, что ель больна или была давно срублена. Ствол у здоровой ели должен быть ровным и прямым без трещин.