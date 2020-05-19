ента новостей

20:09
Участники акции #МыВместе запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома»
14:48
По мнению эксперта, петербуржцы могут надолго отказаться от рукопожатий после окончания пандемии
14:40
Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами
14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
14:22
В Петербурге полицейские застрелили агрессивное животное
14:11
В Петербурге задержали мужчин совершивших нападение на банк
09:38
Прощаться с умершими нельзя?
09:19
Подорожали велосипеды
19:38
Антивирусная корректировка бюджета Санкт-Петербурга: позиция "Справедливой России"
19:33
Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль 611 тыс. тонн бананов
19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
13:14
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей
12:54
В Петербурге задержали угонщика кроссовера
10:12
В МВД недоумевают
09:47
ТРЦ «Мега» закроют
20:50
Возобновился чемпионат Германии: Холанд и Левандовски забили
13:42
Власти Ленобласти снова запретили шопинг в областных "Мегах"
13:14
В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис
09:25
Опасения пульмонологов
08:57
Военный госпиталь в Пушкине
20:40
В Петербурге появились новые граффити от HoodGraff studio с атрибутами 90-х
20:37
ЗакС может принять постановление о протесте против закона о дистанционном голосовании
20:33
Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Петербург и Ленобласть из Республики Беларусь
20:30
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:12
Сбои в YouTube
08:49
Хочешь ехать – надень маску и перчатки
20:47
Харитонов Павел из Санкт-Петербурга вышел в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
20:44
Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения
20:31
Анна Дюкова: «Мне интересно сыграть историческую личность»
19:03
Некто Марко Николич сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами

Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами

0
118
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
twimg.com
Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обращает внимание хозяйствующих субъектов на необходимость своевременного проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов. Такие мероприятия - важная профилактическая мера не только по выявлению, но и по недопущению распространения карантинных организмов – вредителей, болезней, сорных растений.

Заражение подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами приводит к снижению урожайности культур, вплоть до их полного уничтожения, а также засорению, ухудшению качества урожая, снижению продуктивности лугов и пастбищ, токсичности для людей и животных. Поэтому необходимым является своевременное выявление очагов карантинных объектов.

Обследованиям подлежат не только земельные участки, но и другие подкарантинные объекты: здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные средства, контейнеры и другие объекты, которые могут оказаться источниками проникновения в Российскую Федерацию и (или) распространения по территории страны карантинных объектов. При проведении обследований на наличие карантинных объектов, учитываются факторы сезонного характера и биологические особенности карантинных организмов.

Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. Ознакомиться с ним можно на сайте Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений: https://vniikr.ru/edinyij-perechen-karantinnyix-obektov-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza

Обязанности по проведению карантинных фитосанитарных обследований возложены на владельцев (пользователей) подкарантинных объектов (Согласно пп. 10 п. 1 ст. 32 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ «Обязанности граждан, юридических лиц в области карантина растений» и п. 12 части II Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159)

В случае обнаружения карантинных организмов или признаков, указывающих на их наличие, владельцы подкарантинных объектов обязаны немедленно проинформировать об этом Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям (в соответствии с Приказом МСХ РФ от 09.01.2018 № 1).

При нарушении действующего законодательства ответственные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

По вопросам проведения обследований и обеспечения карантина растений необходимо обращаться в отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора.

В Санкт-Петербурге: ул. Розенштейна, 19, каб. 324, e-mail: fito41@ursn.spb.ru, fito_in3@ursn.spb.ru, телефон: 8 (812) 677 44 90.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

12-05-2020, 14:46
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано пять карантинных объектов
8-04-2020, 11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений
21-03-2019, 13:48
В партии голландских хризантем выявлено сразу три карантинных объекта
10-12-2019, 10:46
В Петербург не пустили кукурузу для попкорна
17-09-2019, 16:43
В Петербург не пропустили зараженную кукурузу для попкорна
30-03-2020, 16:28
С начала года в Петербург поступило более 24 тысяч тонн свежих груш

Происшествия на дорогах

0
152
Вчера, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
400
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
461
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
1 200
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх