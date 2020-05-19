Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обращает внимание хозяйствующих субъектов на необходимость своевременного проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов. Такие мероприятия - важная профилактическая мера не только по выявлению, но и по недопущению распространения карантинных организмов – вредителей, болезней, сорных растений.

Заражение подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами приводит к снижению урожайности культур, вплоть до их полного уничтожения, а также засорению, ухудшению качества урожая, снижению продуктивности лугов и пастбищ, токсичности для людей и животных. Поэтому необходимым является своевременное выявление очагов карантинных объектов.

Обследованиям подлежат не только земельные участки, но и другие подкарантинные объекты: здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные средства, контейнеры и другие объекты, которые могут оказаться источниками проникновения в Российскую Федерацию и (или) распространения по территории страны карантинных объектов. При проведении обследований на наличие карантинных объектов, учитываются факторы сезонного характера и биологические особенности карантинных организмов.

Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. Ознакомиться с ним можно на сайте Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений: https://vniikr.ru/edinyij-perechen-karantinnyix-obektov-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza

Обязанности по проведению карантинных фитосанитарных обследований возложены на владельцев (пользователей) подкарантинных объектов (Согласно пп. 10 п. 1 ст. 32 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ «Обязанности граждан, юридических лиц в области карантина растений» и п. 12 части II Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159)

В случае обнаружения карантинных организмов или признаков, указывающих на их наличие, владельцы подкарантинных объектов обязаны немедленно проинформировать об этом Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям (в соответствии с Приказом МСХ РФ от 09.01.2018 № 1).

При нарушении действующего законодательства ответственные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

По вопросам проведения обследований и обеспечения карантина растений необходимо обращаться в отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора.

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