Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в магазине 65 килограммов запрещённых к ввозу товаров

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Пулковской таможни был проведён рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в Красносельском районе Санкт-Петербурга была выявлена торговая точка, которая незаконно реализовывала продукцию, запрещенную к ввозу на территорию страны.

Должностные лица Управления изъяли 65 килограммов сыра и мясных деликатесов в ассортименте, изготовленных в странах Европейского союза.

19 ноября продукция была уничтожена путем сжигания в соответствии с законодательством Российской Федерации.