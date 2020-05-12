На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано пять карантинных объектов

Управление Россельхознадзора сообщает, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по пяти карантинным объектам - золотистой картофельной нематоде, раку картофеля, западному цветочному трипсу, табачной белокрылке и южноамериканской томатной моли на общей площади 3,7 тыс. га.

В настоящее время золотистой картофельной нематодой заражены земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и земельные участки в личных подсобных хозяйствах, общей площадью более 3 тыс. га. Степень зараженности почвы– низкая. В рамках мер борьбы с карантинным объектом, с целью его нераспространения, картофель и растения семейства пасленовых в очагах карантинных объектов не выращиваются.

Рак картофеля обнаружен более 20 лет назад в личных подсобных хозяйствах Ленинградской области, но по настоящее время на земельных участках выявляются жизнеспособные зооспорангии.

Большая часть сортов картофеля, используемых в настоящее время для посадки, устойчивы к золотистой картофельной нематоде и раку картофеля. В связи с чем, в качестве посадочного материала целесообразно использовать сортовой семенной картофель, а не продовольственный.

Западный цветочный трипс, табачная белокрылка и южноамериканская томатная моль зарегистрированы в тепличных комплексах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где выращиваются овощные и цветочные культуры.

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям разработаны и реализуются планы мероприятий по борьбе с каждым видом карантинных объектов.

Принимаемые хозяйствами меры, направленные на снижение, локализацию и ликвидацию карантинных объектов, привели в 2019 году к упразднению карантинных фитосанитарных зон на площади более 2 тыс. га.

Справочно:

Золотистая картофельная нематода является возбудителем глободероза картофеля – широко распространенного и вредоносного заболевания для картофеля. Карантинные фитосанитарные зоны по данному виду установлены в 59 субъектах Российской Федерации. Зараженные растения отстают в росте, быстро теряют нижние листья, не зацветают, образуют массу мелких корней – так называемую «бородатость» корневой системы. Заражение обычно носит очаговый характер. Проявление симптомов поражения растений и вредоносность нематоды определяются степенью зараженности почвы. Они также зависят от устойчивости возделываемых сортов картофеля, вирулентности популяции и агрометеорологических условий.

Рак (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Persival. может причинять посадкам картофеля значительный вред, приводить к существенным потерям, вплоть до гибели всего урожая. Возбудитель заболевания легко распространяется с клубнями и передаётся через почву. Идентифицировать его может не только специалист – своеобразные, присущие только этой болезни, наросты позволяют легко распознать рак картофеля и отличить его от других заболеваний.

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gen.) и южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Povolny) являются вредителями защищенного грунта. Основной вред они наносят в тепличных комплексах – угнетают рост растений, снижают продуктивность, а также являются переносчиком многих заболеваний, опасных для растений.