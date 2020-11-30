«Форма Добра» пришла на помощь волонтерам и НКО

В Санкт-Петербурге успешно завершился проект «Форма Добра», направленный на развитие интереса молодежного сообщества к участию в добровольческом движении. За 6 месяцев реализации проекта поддержку получили 75 добровольческих и некоммерческих организаций и около 600 активистов добровольческого движения Санкт-Петербурга.

С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций получили бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменялись опытом и поделились достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.

«В такой непростой год проект «Форма Добра» взял на себя часть забот по обеспечению деятельности волонтеров и НКО. Так организации могут не просто выжить, но и продолжить полноценно свою работу, помогая подопечным. Это очень ценно», - отметила руководитель проекта «Форма Добра» Марина Францева.

Специалисты «Формы Добра» на безвозмездной основе обеспечили фото и видеосъемку ключевых добровольческих мероприятий. Представители некоммерческого сообщества смогли воспользоваться услугами дизайнера для оформления социальных сетей и создания макетов сувенирной продукции. Тем, кому требовалась презентация для представления своего проекта, на помощь пришёл специалист по коммуникациям, который совместно с дизайнером проекта помог создать качественный продукт. Квалифицированные психологи и коучи помогли НКО справиться с трудностями работы, эмоциональным выгоранием волонтёров. Эксперты проконсультировали руководителей организаций по повышению эффективности команды.

«Мы благодарим «Форму добра» за разработку фирменного стиля для нашей организации. Мы так рады, что наша «Белая Ворона» преобразилась и стала такой стильной. Нам сделали два варианта дизайна, и нам нравятся оба! Пока выбираем. Дизайнер работал быстро и оперативно, был всегда на связи и отвечал на все технические вопросы. И конечно же, хочется отметить, что это очень важная и востребованная услуга. Спасибо проекту за работу!», — рассказала Светлана Феофанова, президент Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Белая Ворона».

Особое место в проекте заняли бизнес-завтраки, ставшие свежим и эффективным способом взаимодействия между активными горожанами, некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и средствами массовой информации. Шесть бизнес-завтраков в рамках серии мероприятий стали надёжной платформой для волонтерского нетворкинга по выработке совместных решений важных общественных и социальных городских проблем.

Очень востребованным в этот период стало пространство развития добровольчества на Вознесенском проспекте 44-46. В пространстве прошло более 100 мероприятий: лекций, семинаров, мастер-классов, презентаций и рабочих встреч.

Кроме того, организаторы проекта «Форма Добра» провели информационную кампанию, в которой рассказали петербуржцам о десяти лучших волонтерских практиках в самых разных сферах. Вниманию горожан представили добровольческие инициативы по помощи животным, в сфере образования и культуры, экологии и медицины, корпоративному, социальному, «серебряному», патриотическому и школьному волонтерству. Все они поднимают непростые темы и решает сложные задачи, которые всегда остро стояли перед обществом и государством. Для каждого из них создатели разработали уникальные рекламные плакаты, организовали командные фотоссесии, сняли презентационные ролики и провели выставку.

Справочно: Проект «Форма добра» реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества. «Форма добра» в качестве бренда и концепции развития волонтерского сообщества Петербурга была разработана и представлена в 2018 году по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. За время существования под эгидой «Формы добра» прошло около 100 мероприятий. Это знаковые для волонтерского движения события: выставка в арке Главного штаба, окружной форум волонтеров Северо-Западного федерального округа, Форум добровольцев «Доброфорум 9.0», две премии ТОП-25 самых добрых людей Петербурга и другие.