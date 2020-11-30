«Форма Добра» пришла на помощь волонтерам и НКО

В Санкт-Петербурге успешно завершился проект «Форма Добра», направленный на развитие интереса молодежного сообщества к участию в добровольческом движении. За 6 месяцев реализации проекта поддержку получили 75 добровольческих и некоммерческих организаций и около 600 активистов добровольческого движения Санкт-Петербурга.
С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций получили бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменялись опытом и поделились достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.
Специалисты «Формы Добра» на безвозмездной основе обеспечили фото и видеосъемку ключевых добровольческих мероприятий. Представители некоммерческого сообщества смогли воспользоваться услугами дизайнера для оформления социальных сетей и создания макетов сувенирной продукции. Тем, кому требовалась презентация для представления своего проекта, на помощь пришёл специалист по коммуникациям, который совместно с дизайнером проекта помог создать качественный продукт. Квалифицированные психологи и коучи помогли НКО справиться с трудностями работы, эмоциональным выгоранием волонтёров. Эксперты проконсультировали руководителей организаций по повышению эффективности команды.
Особое место в проекте заняли бизнес-завтраки, ставшие свежим и эффективным способом взаимодействия между активными горожанами, некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и средствами массовой информации. Шесть бизнес-завтраков в рамках серии мероприятий стали надёжной платформой для волонтерского нетворкинга по выработке совместных решений важных общественных и социальных городских проблем.
Очень востребованным в этот период стало пространство развития добровольчества на Вознесенском проспекте 44-46. В пространстве прошло более 100 мероприятий: лекций, семинаров, мастер-классов, презентаций и рабочих встреч.
Кроме того, организаторы проекта «Форма Добра» провели информационную кампанию, в которой рассказали петербуржцам о десяти лучших волонтерских практиках в самых разных сферах. Вниманию горожан представили добровольческие инициативы по помощи животным, в сфере образования и культуры, экологии и медицины, корпоративному, социальному, «серебряному», патриотическому и школьному волонтерству. Все они поднимают непростые темы и решает сложные задачи, которые всегда остро стояли перед обществом и государством. Для каждого из них создатели разработали уникальные рекламные плакаты, организовали командные фотоссесии, сняли презентационные ролики и провели выставку.
Справочно: Проект «Форма добра» реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества. «Форма добра» в качестве бренда и концепции развития волонтерского сообщества Петербурга была разработана и представлена в 2018 году по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. За время существования под эгидой «Формы добра» прошло около 100 мероприятий. Это знаковые для волонтерского движения события: выставка в арке Главного штаба, окружной форум волонтеров Северо-Западного федерального округа, Форум добровольцев «Доброфорум 9.0», две премии ТОП-25 самых добрых людей Петербурга и другие.