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Питерец.ру » Общество » Как добровольцы и НКО помогают при чрезвычайных ситуациях

Как добровольцы и НКО помогают при чрезвычайных ситуациях

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В Петербурге состоится бизнес-завтрак на тему «Участие некоммерческих организаций и бизнеса в добровольческой деятельности в сфере ЧС» 

На четвёртом бизнес-завтраке проекта «Форма Добра» представители власти, социально ответственного бизнеса, СМИ, НКО, волонтёры и представители профильных экстренных служб Санкт-Петербурга обсудят роль некоммерческих организаций и бизнеса в добровольческой деятельности в сфере чрезвычайных ситуаций.  

Мероприятие пройдёт 22 октября с 11.00 до 13.00 в Колонном зале петербургского ресторана «Метрополь» на улице Садовой 22/2. Участники совместными усилиями будут искать пути решений трудных вопросов, сформировавшихся на основе опыта работы профильных служб по ликвидации последствий ЧС, а также волонтёрских организаций, которые призваны оказать им поддержку.  

В бизнес-завтраке примут участие представители Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Добровольческого Поискового Отряда «Лиза Алерт», Поисково-Спасательного отряда «Экстремум» и других некоммерческих организаций, имеющих большой опыт помощи профильным службам города. 

Участников ждёт интерактивный мозговой штурм, в ходе которого они вместе ответят на актуальные вопросы: Как часто волонтеры привлекаются к ликвидации последствий ЧС? Как привлекать волонтеров к профилактике ЧС и подготовке населения к действиям в ЧС? Существует ли единая точка обучения волонтеров? Необходима ли выработка единых модульных стандартов подготовки?  

Далее каждой команде по очереди будет предложен вопрос с проблематикой, на обсуждение которого дается 7-10 минут. В ходе дискуссии каждой стороне обсуждения нужно будет озвучить свою точку зрения и предложить решение проблемы. По окончании обсуждения будут приняты коллегиальные вариации решений проблем. Важно, что полученные результаты будут собраны в методические рекомендации, которыми смогут воспользоваться все заинтересованные организации и ответственные лица. 

Встреча организована Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.  

Справка: Проект «Форма добра» реализуется по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.   

«Метрополь» — ресторан-легенда с полуторавековой историей. В дореволюционные годы здесь обедали поэты Серебряного века, в советские времена — партийная элита. Ресторан, с собственным уникальным стилем в обслуживании, кухне, музыкальном оформлении и, конечно же, в интерьере. 

Серия мероприятий реализуется Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Национальный центр социальной помощи».    

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra  

Дополнительная информация: пресс-секретарь Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Национальный центр социальной помощи» Анастасия Петухова +7(952)233-35-53 press@ncsp.info  

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