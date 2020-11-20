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Питерец.ру » Экономика » Финальный бизнес-завтрак проекта «Форма добра»

Финальный бизнес-завтрак проекта «Форма добра»

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Опубликовал: Питерец
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Яндекс
Последний бизнес-завтрак по теме добровольчества в рамках проекта «Форма добра»

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями прошел финальный бизнес-завтрак проекта «Форма добра». Встреча была посвящена гармоничному сочетанию современного уличного искусства и сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Марина Григорьева рассказала: «Мы провели масштабную работу и обсудили важные темы в сфере добровольчества: как взаимодействовать со СМИ для добровольческих проектов, как привлекать медийных личностей для продвижения благотворительных и волонтерских мероприятий, как экологическим проектам найти бизнес-контакты и другие. Сегодняшний бизнес-завтрак призван выявить сферы, проекты, в которых волонтеры культуры могли бы найти достойное применение своим навыкам и энергии».

Живая дискуссия, начавшаяся еще на этапе знакомства участников, привела к важному вопросу о разделении понятий «стрит-арт», «уличное искусство» и «паблик арт».

«Для того, чтобы говорить предметно, важно не путать основные понятия. Уличное искусство - более широкое явление, включающее в себя виды активности художественных практик в городском открытом общественном пространстве, сделанные по инициативе художников, не преследующие коммерческую цель (театр, перформанс, инсталляции), в отличии от паблик арт, у которого всегда есть заказчик. В то время как стрит-арт - настенные плоские изображения, муралы, или художественно-декоративно оформление», - отметила Альбина Мотор, сооснователь и руководитель Института исследования стрит-арта.

Елена Кузнецова, пресс-секретарь Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, подчеркнула то, как важно сохранить баланс: чтобы город не стал статичным музеем, но и сохранил свою культурную ценность.

Михаил Кожуховский из Службы волонтеров Эрмитажа призвал коллег приложить усилия, чтобы отказаться от стереотипа о «застывших музеях», ведь изначально музеи должны были мотивировать и вдохновлять на творчество. Сегодня они идут в ногу со временем, создавая интерактивные, в том числе посвященные стрит-арту.

Все участники бизнес-завтрака сошлись на том, что уличное искусство - работающий инструмент тестирования временных решений, именно в недолговечности его главная особенность. «Консервация» уличных произведений искусства проходит через фотографии, а уличные художники готовы к тому, что их произведения проживут считанные часы.

Встреча организована Комитетом по молодежной политике и взаимодействию совместно с Общественной палатной Санкт-Петербурга с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Серия бизнес-завтраков «Форма добра» представляет всем участникам очень актуальные темы для обсуждения, которые основаны на непростом и неоценимом опыте эффективного партнерства бизнеса, власти, СМИ и НКО для оперативного решения насущных социальных проблем в регионе во время пандемии. Уверена, что данный формат мероприятий способствует дальнейшей популяризации значимости роли корпоративных волонтеров в улучшении качества жизни нашего общества», - отметила Елена Киянова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Проект «Форма добра» реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra

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