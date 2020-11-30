Если сердце огнем встревожено

Когда-то давно, когда все деревья были еще маленькими, а трава не укрывала колен, было принято передавать знания исключительно в устной форме - никаких компьютеров с мгновенным доступом во всемирную сеть не существовало.

Наши дружинники из отряда "Новолисинские кадеты" не считают, что такой способ устарел, а потому с невероятным энтузиазмом подошли к вопросу приобщения малышей-третьеклассников к пожарному делу, в рамках работы по пропаганде безопасного поведения.

Ребята подготовили настоящее представление - продумали сценарий, разделили свою лекцию на смысловые блоки и к каждому подобрали яркие примеры. И что самое ценное - они общались с своими зрителями на одном языке, без использования лишних терминов, а значит значительно повлияли на общий уровень запоминания.

Встреча проходила под контролем Екатерины Петренко, представителя Тосненского МО ВДПО, которая курирует работу “Новолисинских кадетов”, согласно плану работ отрядов юных пожарных на 2020 - 2021 год.

Ребята вместе вспомнили номера телефонов служб спасения и правила общения с ними, чтобы помощь подоспела вовремя. Кроме того, обсудили как себя нужно вести в опасных ситуациях и как их избежать.

Внимательные зрители не давали своим временным преподавателям расслабляться - задавали вопросы про свои дома и квартиры, меняются ли правила для них? А что делать, если остался дома один?

Важно отметить, что дюповцы не терялись - их база знаний уже достаточно обширна для того, чтобы дать ответы даже на самые каверзные вопросы!







