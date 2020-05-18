Антивирусная корректировка бюджета Санкт-Петербурга: позиция "Справедливой России"

Сегодня бюджетно-финансовый комитет Законодательного Cобрания Санкт-Петербурга рассмотрит поступивший на прошлой неделе в парламент проект «противовирусной» корректировки городского бюджета на текущий год (http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777340255 ). Депутаты фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров подготовили к проекту документа поправку, направленную на финансирование городских жилищных программ, сохранение программы капремонта жилых домов и медучреждений, а также на выкуп соцобъектов.

Справедливороссы не согласны с сокращением расходов жилищного комитета, комитета имущественных отношений, комитетов по благоустройству и по здравоохранению, предусмотренных в новом губернаторском проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Так, законопроектом предлагается максимально сократить расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов. В текущей версии документа город финансирует всего 31,8% (3 млрд руб.) от запланированного объема средств фонда капремонта на 2020 год. В корректировке эта сумма снижается на 2,7 млрд руб., оставляя софинансирование города на уровне 3,16% (300 млн руб.). Это означает, что правительство намерено сократить размер фонда капремонта на 2020 год и, соответственно, число домов, которые подвергнутся капремонту. При этом петербуржцы продолжают платить по квитанциям за капремонт – этого обременения с них не сняли, несмотря на сложившуюся неблагоприятную финансовую ситуацию. Депутаты считают, что в таком случае справедливым будет сохранить и полноценное финансирование со стороны города.

Эсеры выступают против намерения радикально сократить жилищные программы и выкуп жилых помещений в соответствии с этими программами: программа «Молодежи – доступное жилье» – с 1,6 млрд руб. до 500 млн руб.; программа «Расселение коммунальных квартир» – с 3,1 млрд руб. до 970 млн руб.; программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» – с 7,4 млрд руб. до 4,9 млрд руб. и др.

Также недопустимо снижать расходы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга на выкуп соцобъектов в соответствии с адресной инвестиционной программой, - считают парламентарии. Сейчас на эти нужды заложено почти 13 млрд руб., корректировкой снимается вся сумма. Часть средств (5 млрд руб.) перераспределяется в комитет по здравоохранению на выкуп медучреждений, остальное же планируется направить на иные нужды. В своей фракционной поправке депутаты предлагают сохранить эти 7 млрд руб., чтобы город мог выкупить так необходимые жителям детские сады и школы, так и жилые помещения для льготных категорий петербуржцев.

Вместе с тем, поправкой справедливороссы предлагают оставить выделенные на капремонт медицинских учреждений 1,3 млрд руб., тогда как в губернаторской корректировке с этой суммы предлагается снять 812 млн руб.

Необходимые средства депутаты считают возможным получить, отказавшись от выплат концессионеру ЗСД и строительства развязки ЗСД и планируемой к возведению ВСД, а также из значительного увеличившегося резервного фонда Санкт-Петербурга. Справедливороссы считают необоснованным добавление комитету по строительству 88 млн. руб. на самосодержание при сокращении многих проектов, поэтому и эту сумму предлагают перераспределить на более значимые статьи расходов.

Комментирует Надежда Тихонова:

– Очевидно, что в нынешней ситуации доходная часть бюджета сократится, поэтому и расходы придется снижать. Однако петербуржцы не понаслышке знают об очередях в ясли и детсады, а горожане, живущие в коммунальных квартирах, годами ждут своей очереди на получение субсидии для расселения. Мы считаем, что город не может отказаться от этих важнейших для жителей социальных статей.