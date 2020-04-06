Опубликована повестка заседания Заксобрания 8 апреля

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов должен донести до городских депутатов свой доклад 8 апреля. «Питерец.ру» напоминает, что Абросимов занимает свою должность ровно 6 лет. Комитет по законодательству ранее установил фиксированное время для этого выступления – 10:40.

После доклада о предпринимательских буднях парламентарии должны рассмотреть ещё шесть вопросов. Если внимательно посмотреть сайт Законодательного Собрания, то о каждом из предстоящих к обсуждению пунктов повестки грядущего заседания там имеется исчерпывающая информация. Например, законопроект об изменениях в городской закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» был внесён ещё 23 января.

Ещё четыре вопроса будут посвящены следующим темам: деятельности мировых судей, налогам, противодействию коррупции и благоустройству. Заключительный пункт предложенной повестки заседания 8 апреля касается учреждённого Заксобранием (на фото – спикер Вячеслав Макаров) конкурса рисунков «Экология глазами детей».