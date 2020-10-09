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Питерец.ру » Общество » Петербургские больницы ждут доноров

Петербургские больницы ждут доноров

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Опубликовал: Вадик Котов
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«Фонд Доноров» просит петербуржцев помочь шести городским больницам 

Пандемия возвращается в нашу привычную жизнь, и петербургские больницы вновь остро нуждаются в донорской помощи. Поэтому 15 октября «Фонд Доноров» проведет очередную донорскую акцию на пунктах переливания крови шести больниц Петербурга. Медики примут доноров всех групп крови и резус-факторов.  

Неравнодушие горожане смогут сдать кровь в разных частях города. Доноров ждут: Онкоцентр на Ветеранов, Больница №15, Центр крови Ленинградской области, Научно-клинический центр им. Соколова, Клиника им. Петра Великого и Первый медицинский университет им. Павлова 

«В клиниках Университета им. Павлова проходят лечение тысячи пациентов с различными диагнозами, в том числе роженицы, больные онкологическими заболеваниями, взрослые и дети - им ежедневно переливается огромное количество крови, без которой их жизнь может быть под угрозой! И сейчас в столь сложный период особенно важна ваша помощь и отзывчивость», - призвал петербуржцев помочь Дмитрий Певцов, руководитель Службы крови ПСПбГМУ им. Павлова. 

Участниками акции традиционно станут молодые петербуржцы - работники городских компаний и предприятий, служащие и чиновники. Неизменно главными гостями на пунктах переливания будут студенты, которые не только сдадут кровь, но и помогут организаторам в качестве волонтеров.  

«Нас невероятно радует высокая донорская ответственность молодежи. Несмотря на то, что во многих университетах отменили донорские дни, ребята необычайно активны - приходят на пункты переливания сами, приводят друзей, просят провести для них лекции, записываются в волонтеры. Это круто, когда донорское движение в городе такое яркое и живое», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

По традиции «Фонд Доноров» подготовил для всех доноров приятные памятные сувениры. Первичным донорам вручат донорские книжки, в которых удобно фиксировать записи о донациях. 

Врачи призывают обязательно знакомиться с противопоказаниями к донорству перед посещением отделений переливания, а также проверять донорский светофор, где указана актуальная информация о том, какой группы крови и резус-фактора в отделении меньше всего, чтобы не потратить время впустую. 

В некоторых пунктах предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей. На всех локациях строго соблюдаются правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты. 

Акция проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Напомним, что донором может стать любой деесособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Где сдать кровь и её компоненты:  

ПСПбГМУ им. Павлова 
Адрес: м. Петроградская. Ул. Л. Толстого, д. 19, корп. 53 

Время приёма доноров: 08:30-12:00 

Обязательно зарегистрироваться на сайте отделения: https://www.1spbgmu.ru/ru/donor  

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. 

ГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова 
Адрес: м. Озерки пр. Луначарского, д. 47 

Время приёма доноров: 09:00-12:00 

При себе иметь паспорт РФ, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. 

Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови 
Адрес: м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 (через служебный вход) 

Время приёма доноров: 09:00-11:00 

При себе иметь паспорт, принимают с регистрацией СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией 

Трансфузиологическое отделение Клиники им. Петра Великого  
Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1 этаж  

Время приёма доноров: 10:00-12:30  

При себе иметь паспорт РФ 

Отделение переливания крови Городской больницы №15 
Адрес: м. Проспект Ветеранов, ул. Авангардная, д. 4 (отдельно стоящее здание на территории больницы) 

Время приёма доноров: 09:00-11:00 

При себе иметь паспорт РФ, СНИЛС, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. 

Центр крови Ленинградской области  
Адрес: пр-т Луначарского, д. 45 корп.2 

Время приёма доноров: 09:00 – 13:00 

При себе иметь паспорт РФ, СНИЛС 

Источник: Фонд Доноров
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