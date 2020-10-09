Петербургские больницы ждут доноров

Пандемия возвращается в нашу привычную жизнь, и петербургские больницы вновь остро нуждаются в донорской помощи. Поэтому 15 октября «Фонд Доноров» проведет очередную донорскую акцию на пунктах переливания крови шести больниц Петербурга. Медики примут доноров всех групп крови и резус-факторов.

Неравнодушие горожане смогут сдать кровь в разных частях города. Доноров ждут: Онкоцентр на Ветеранов, Больница №15, Центр крови Ленинградской области, Научно-клинический центр им. Соколова, Клиника им. Петра Великого и Первый медицинский университет им. Павлова

«В клиниках Университета им. Павлова проходят лечение тысячи пациентов с различными диагнозами, в том числе роженицы, больные онкологическими заболеваниями, взрослые и дети - им ежедневно переливается огромное количество крови, без которой их жизнь может быть под угрозой! И сейчас в столь сложный период особенно важна ваша помощь и отзывчивость», - призвал петербуржцев помочь Дмитрий Певцов, руководитель Службы крови ПСПбГМУ им. Павлова.

Участниками акции традиционно станут молодые петербуржцы - работники городских компаний и предприятий, служащие и чиновники. Неизменно главными гостями на пунктах переливания будут студенты, которые не только сдадут кровь, но и помогут организаторам в качестве волонтеров.

«Нас невероятно радует высокая донорская ответственность молодежи. Несмотря на то, что во многих университетах отменили донорские дни, ребята необычайно активны - приходят на пункты переливания сами, приводят друзей, просят провести для них лекции, записываются в волонтеры. Это круто, когда донорское движение в городе такое яркое и живое», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

По традиции «Фонд Доноров» подготовил для всех доноров приятные памятные сувениры. Первичным донорам вручат донорские книжки, в которых удобно фиксировать записи о донациях.

Врачи призывают обязательно знакомиться с противопоказаниями к донорству перед посещением отделений переливания, а также проверять донорский светофор, где указана актуальная информация о том, какой группы крови и резус-фактора в отделении меньше всего, чтобы не потратить время впустую.

В некоторых пунктах предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей. На всех локациях строго соблюдаются правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты.

Акция проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, что донором может стать любой деесособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Где сдать кровь и её компоненты:

ПСПбГМУ им. Павлова

Адрес: м. Петроградская. Ул. Л. Толстого, д. 19, корп. 53

Время приёма доноров: 08:30-12:00

Обязательно зарегистрироваться на сайте отделения: https://www.1spbgmu.ru/ru/donor

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

ГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова

Адрес: м. Озерки пр. Луначарского, д. 47

Время приёма доноров: 09:00-12:00

При себе иметь паспорт РФ, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови

Адрес: м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 (через служебный вход)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе иметь паспорт, принимают с регистрацией СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией

Трансфузиологическое отделение Клиники им. Петра Великого

Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1 этаж

Время приёма доноров: 10:00-12:30

При себе иметь паспорт РФ

Отделение переливания крови Городской больницы №15

Адрес: м. Проспект Ветеранов, ул. Авангардная, д. 4 (отдельно стоящее здание на территории больницы)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе иметь паспорт РФ, СНИЛС, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

Центр крови Ленинградской области

Адрес: пр-т Луначарского, д. 45 корп.2

Время приёма доноров: 09:00 – 13:00

При себе иметь паспорт РФ, СНИЛС