Волонтеров чаще всего просят купить хлеб и кефир

С 5 октября зарегистрировались 363 петербургских волонтера, кто хочет помогать в рамках акции #МыВместе. Средний возраст волонтера – 28 лет.

Волонтеры помогают в доставке продуктов и лекарств. Чаще всего просят привезти хлеб, кефир, картошку, сахар и макароны.

Больше всего заявок поступает от Калининского, Фрунзенского, Красносельского районов.

На горячую линию с 5 октября поступило 226 заявок (39 за сегодня), из них уже выполнены 170, остальные в работе.

Напомним, петербуржцам, кому необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Присоединиться к команде волонтеров могут петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, получить бейдж и средства индивидуальной защиты в регионально.

Также волонтеры акции #МыВместе приступили к работе во временном госпитале в «Ленэкспо». В их задачи входит оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказанию психологической помощи и поддержке пожилых людей, организации их досуга.