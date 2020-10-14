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Питерец.ру » Общество » Волонтеров чаще всего просят купить хлеб и кефир

Волонтеров чаще всего просят купить хлеб и кефир

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
С 5 октября зарегистрировались 363 петербургских волонтера, кто хочет помогать в рамках акции #МыВместе. 

С 5 октября зарегистрировались 363 петербургских волонтера, кто хочет помогать в рамках акции #МыВместе.  Средний возраст волонтера – 28 лет.

Волонтеры помогают в доставке продуктов и лекарств. Чаще всего просят привезти хлеб, кефир, картошку, сахар и макароны.

Больше всего заявок поступает от Калининского, Фрунзенского, Красносельского районов.

На горячую линию с 5 октября поступило 226 заявок (39 за сегодня), из них уже выполнены 170, остальные в работе.

Напомним, петербуржцам, кому необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Присоединиться к команде волонтеров могут петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, получить бейдж и средства индивидуальной защиты в регионально.

Также волонтеры акции #МыВместе приступили к работе во временном госпитале в «Ленэкспо». В их задачи входит оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказанию психологической помощи и поддержке пожилых людей, организации их досуга.

Источник: Комитет по молодежной политике
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