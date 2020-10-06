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Питерец.ру » Общество » Как стать волонтером #МыВместе

Как стать волонтером #МыВместе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
С 6 октября возобновляется работа регионального штаба добровольцев #МыВместе.

С 6 октября возобновляется работа регионального штаба добровольцев #МыВместе. Вместе с тем, в случае открытия временного госпиталя в Ленэкспо, волонтеры снова будут помогать в красной зоне.

Уже сегодня по номеру горячей линии 8-800-200-34-11 маломобильные петербуржцы и пожилые граждане в возрасте старше 65 лет могут оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи. Волонтеры помогают в распределении продуктов первой необходимости и лекарств, доставке до двери.

Напомним, присоединиться к команде волонтеров могут петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний.

Нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, даже если уже проходили регистрацию, надо повторно пройти регистрацию.
Затем на почту кандидата в волонтеры приходит письмо о том, что теперь нужно аккредитоваться в петербургском волонтерском штабе, который размещен на базе Центра городских волонтеров Петербурга.

Нужно лично прийти в штаб, где проводится дополнительный инструктаж и аккредитация для осуществления волонтерской деятельности (то есть волонтер получает собственный индивидуальный номер и бейдж). После инструктажа выдаются средства индивидуальной защиты.

Затем он вступает в общий чат для волонтеров, где распределяются кураторами заявки. В чате выдается номер заявки, название улицы и номер дома, чтобы волонтеры могли брать заявки, которые находятся в их районе или даже доме и минимизировать свои перемещения по городу. Волонтер, желающий взять конкретную заявку, об этом сообщает, с ним связывается куратор, подтверждает его аккредитационный номер волонтера через штаб и только после этого сообщает детали заявки. Данная схема исключает передачу персональных данных заявителя определенному кругу лиц и исключает элемент мошенничества.

Теперь волонтер звонит заявителю и уточняет список продуктов или лекарств, которые необходимы.

Как отличить настоящего волонтера? Волонтеры НИКОГДА не придут если не оставлены заявки. У волонтеров есть специальные бейджи с индивидуальными номерами и паспорт. Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовая медицинская маска, перчатки и антисептики. Волонтеры не заходят в квартиру/дом. Волонтер знает номер заявки благополучателя и обязательно его сообщает в начале общения.

Для исключения мошеннических действий все волонтеры проходят процедуру регистрации заново и получают новый бейдж с голограммами. В случае, если кажется, что за дверью стоит лже-волонтер, можно позвонить в штаб петербургских волонтеров по телефону +7(812)245-32-20 и уточнить по номеру на его бейдже все детали.

Ежедневно все волонтеры заполняют чек-листы самочувствия и измеряют температуру. Если выявляются признаки ОРВИ, то волонтер к работе не допускается и немедленно вызывает врача.

Напомним, благодаря слаженной работе волонтерского корпуса за 4 месяца в Петербурге было выполнено 22 714 заявок жителей города, к региональному Штабу волонтеров присоединилось 4425 волонтера, также более 20 партнеров, а при участии партнерских организаций бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам.

Источник: Комитет по молодежной политике
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