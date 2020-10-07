Как НКО дотянуться до звезд

Сегодня петербургские добровольцы и благотворители обсудили инструменты привлечения медийных персон к продвижению социальных проектов.

В легендарном ресторане «Метрополь» на очередной бизнес-завтрак проекта «Форма добра» собрались не только представители некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и органов государственно власти, но и любимые публикой знаменитости, которые активно участвуют в благотворительной деятельности и готовы рассказать о «ключах» взаимодействия с ними.

Гостей поприветствовала временно исполняющий обязанности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Марина Григорьева, которая отметила важность взаимодействия и поиска эффективных инструментов совместной работы некоммерческих организаций и медийных личностей. Президент кондитерских «Север-Метрополь» Елена Шевченко на правах радушной хозяйки пожелала участникам успехов и продуктивного обсуждения.

Способствовал продуктивной работе и интерактивный формат встречи. Так, наравне с успешными кейсами по сотрудничеству с селебрити участники опробовали практические игровые активности. Модератор Марина Лагутина познакомила всех с теорией «шести рукопожатий», согласно которой все люди знакомы друг с другом максимум через 6 человек, и этот инструмент идеально встраивается в работу по налаживанию контактов с медийными личностями. Чтобы проверить эффективность инструмента, гости в командах построили схемы взаимодействия с одной из медийных личностей, изучив её профиль в соцсетях, узнав, в каких благотворительных проектах она задействована. Это помогло понять, какой подход использовать и как можно заинтересовать звезду своим проектом.

Тем, что важно знать о дружбе с медными личностями, поделилась специалист по фандрайзингу благотворительного фонда «Детский Хоспис» Екатерина Стуконог: «Нужно быть настойчивыми. Еще важнее в общении с медийными лицами чувствовать обратный запрос: хочет ли человек поддержать ваш проект и как он готов это сделать. Отношения не должны быть потребительскими, нужно обязательно благодарить тех, кто готов вам помогать».

Дмитрий Йоффе, создатель проекта «Чистые игры», добавил: «Важно очень подробно описать своё мероприятие, ведь у звезд нет времени, чтобы вникнуть в плохо написанный текст».

Лаконичные рекомендации по тому, как пригласить медийную личность на событие, и не упустить свою возможность, основанные на многочисленных кейсах, дала участникам Кристина Станкевич, председатель Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«Когда вам выдается шанс познакомиться лично с медийной личностью, помните о человеческом отношении и личном пространстве, не нужно бежать и пытаться взять автограф. Верьте, пытайтесь, не опускайте рук. Актёры, певцы, артисты такие же люди, и с ними всегда можно найти общий язык», - сказала она.

Актёр театра и кино Андрей Носков рассказал о своем участии в добрых делах: «Я давно сотрудничаю с благотворительными организациями, и давно понял, что помощь должна быть конкретная. Волонтерство - прекрасное движение, у которого благородные цели. Люди, которые откликаются, обладают особым складом характера и души. Это хорошая энергетика, полезная всем, кто к ней причастен».

«Мы, артисты, можем повлиять на мнение большинства и подтягивать их на добрые дела своим примером», - подчеркнула актриса театра и кино Полина Сидихина.

«Помните: не важно какого статуса человек, и чего он добился в жизни, он хочет общаться, иметь друзей, делиться энергией. Важно говорить прямо и открыто, чего ты хочешь. Благотворительные проекты научили меня не ждать, а исполнять мечты здесь и сейчас. Люди, которым мы помогаем заставляют нас быть смелыми», - отметила Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA, попечитель Благотворительного фонда «Доброделы Петербурга».

В режиме онлайн из Москвы к обсуждению подключилась актриса театра и кино, певица и общественный деятель Анастасия Денисова, которая рассказала о своем обширном опыте в данной сфере. Артистка подвела итог встречи и отметила, что желание совершать добрые поступки записано в генетическом коде каждого человека.

Встреча организована Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.