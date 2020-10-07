ента новостей

19:51
Как НКО дотянуться до звезд
19:47
Петербург ищет волонтеров для музеев
12:00
В Ленобласти из храма похитили пожертвования прихожан
11:14
В Петербурге подросток погиб при падении с 7-го этажа
11:10
Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу
11:09
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:45
В Ленобласти обнаружили схрон оружия
10:20
Когда закончится эпидемия
09:54
Сколько будет стоить вакцина?
00:50
Бразилец Вендел – неожиданный и дорогой новичок «Зенита»
19:05
О традициях разных культур детям расскажут на «Северном балу»
19:01
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО отдали воинские почести на похоронах Героя Советского Союза Александра Семенова
14:10
Спортсменка из Ленобласти взяла дубль на Первенстве России по ушу-таолу
11:51
Студенты-медики - профессиональная помощь врачам
11:46
В Петербурге представлен проект развития парка ЗВО «Патриот»
11:43
Как стать волонтером #МыВместе
10:19
В Петербурге задержаны грабители «Пятерочки», ранившие ножом покупателя
08:08
Алкоголь на работе
22:03
Что с массовой вакцинацией?
19:27
Коронавирус культуре не страшен: музеи переориентируются на внутренний туризм
11:53
В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов
11:48
В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения
11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
11:29
На КАД перекроют две полосы движения
10:40
Кто готов сделать прививку от covid-19?
09:52
Где больше платят?
15:03
День гражданской обороны
00:36
Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»
15:23
Боевые расчёты С400 «Триумф» Ленинградской армии ЗВО победили в конкурсе «Ключи от неба-2020»
15:22
На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» выступил Михаил Романов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Как НКО дотянуться до звезд

Как НКО дотянуться до звезд

0
77
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Петербургские добровольцы и благотворители обсудили инструменты привлечения медийных персон к продвижению социальных проектов.

Сегодня петербургские добровольцы и благотворители обсудили инструменты привлечения медийных персон к продвижению социальных проектов.

В легендарном ресторане «Метрополь» на очередной бизнес-завтрак проекта «Форма добра» собрались не только представители некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и органов государственно власти, но и любимые публикой знаменитости, которые активно участвуют в благотворительной деятельности и готовы рассказать о «ключах» взаимодействия с ними.

Гостей поприветствовала временно исполняющий обязанности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Марина Григорьева, которая отметила важность взаимодействия и поиска эффективных инструментов совместной работы некоммерческих организаций и медийных личностей. Президент кондитерских «Север-Метрополь» Елена Шевченко на правах радушной хозяйки пожелала участникам успехов и продуктивного обсуждения.

Способствовал продуктивной работе и интерактивный формат встречи. Так, наравне с успешными кейсами по сотрудничеству с селебрити участники опробовали практические игровые активности. Модератор Марина Лагутина познакомила всех с теорией «шести рукопожатий», согласно которой все люди знакомы друг с другом максимум через 6 человек, и этот инструмент идеально встраивается в работу по налаживанию контактов с медийными личностями. Чтобы проверить эффективность инструмента, гости в командах построили схемы взаимодействия с одной из медийных личностей, изучив её профиль в соцсетях, узнав, в каких благотворительных проектах она задействована. Это помогло понять, какой подход использовать и как можно заинтересовать звезду своим проектом. 

Тем, что важно знать о дружбе с медными личностями, поделилась специалист по фандрайзингу благотворительного фонда «Детский Хоспис» Екатерина Стуконог: «Нужно быть настойчивыми. Еще важнее в общении с медийными лицами чувствовать обратный запрос: хочет ли человек поддержать ваш проект и как он готов это сделать. Отношения не должны быть потребительскими, нужно обязательно благодарить тех, кто готов вам помогать».

Дмитрий Йоффе, создатель проекта «Чистые игры», добавил: «Важно очень подробно описать своё мероприятие, ведь у звезд нет времени, чтобы вникнуть в плохо написанный текст». 

Лаконичные рекомендации по тому, как пригласить медийную личность на событие, и не упустить свою возможность, основанные на многочисленных кейсах, дала участникам Кристина Станкевич, председатель Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«Когда вам выдается шанс познакомиться лично с медийной личностью, помните о человеческом отношении и личном пространстве, не нужно бежать и пытаться взять автограф. Верьте, пытайтесь, не опускайте рук. Актёры, певцы, артисты такие же люди, и с ними всегда можно найти общий язык», - сказала она.

Актёр театра и кино Андрей Носков рассказал о своем участии в добрых делах: «Я давно сотрудничаю с благотворительными организациями, и давно понял, что помощь должна быть конкретная. Волонтерство - прекрасное движение, у которого благородные цели. Люди, которые откликаются, обладают особым складом характера и души. Это хорошая энергетика, полезная всем, кто к ней причастен». 

«Мы, артисты, можем повлиять на мнение большинства и подтягивать их на добрые дела своим примером», - подчеркнула актриса театра и кино Полина Сидихина.
«Помните: не важно какого статуса человек, и чего он добился в жизни, он хочет общаться, иметь друзей, делиться энергией. Важно говорить прямо и открыто, чего ты хочешь. Благотворительные проекты научили меня не ждать, а исполнять мечты здесь и сейчас. Люди, которым мы помогаем заставляют нас быть смелыми», - отметила Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA, попечитель Благотворительного фонда «Доброделы Петербурга».

В режиме онлайн из Москвы к обсуждению подключилась актриса театра и кино, певица и общественный деятель Анастасия Денисова, которая рассказала о своем обширном опыте в данной сфере. Артистка подвела итог встречи и отметила, что желание совершать добрые поступки записано в генетическом коде каждого человека.

Встреча организована Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по инициативе Совета по развитию добровольчества при поддержке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-08-2020, 19:50
Мы вместе. Поддержка благотворительности в период пандемии
25-09-2020, 11:37
В Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра»
24-08-2020, 19:35
Мы вместе на благо города и страны
19-08-2020, 20:14
Началась защита проектов НКО на конкурс субсидий
16-09-2020, 17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
15-09-2020, 19:55
Заместитель председателя «молодежного» Комитета откроет фотовыставку

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
146
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
319
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
352
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
476
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх