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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе пьяный мужчина избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога

В Московском районе пьяный мужчина избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
Полицейские Московского района задержали жителя Липецкой области, пытавшийся похитить французского бульдога 

8 июня 2025 года, около 10 часов 45 минут, в отделение полиции Московского района Петербурга поступило сообщение от 37-летнего гражданина, проживающего в доме номер 17 по Новоизмайловскому проспекту, о попытке проникновения в его жилище нетрезвого мужчины.

Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции был задержан 33-летний уроженец Липецкой области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительным данным, задержанный, предварительно употребив алкогольные напитки в компании своей знакомой, решил продемонстрировать ей свою физическую силу и агрессивность. С этой целью он незаконно проник в квартиру к владельцу собаки и нанес ему телесные повреждения. После избиения, угрожая холодным оружием, злоумышленник потребовал передать ему собаку породы французский бульдог.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 162 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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