При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование унифицированной биометрической системы при осуществлении транзакций с недвижимостью. Данный закон вступит в юридическую силу с 1 июля 2026 года.

В соответствии с новыми положениями, для подачи заявления о регистрации перехода прав собственности и прилагаемых электронных документов будет достаточно усиленной квалифицированной электронной подписи, без необходимости дополнительных отметок.

Речь идет об исключении требования о внесении записи в Единый государственный реестр недвижимости, которая ранее была обязательной при подаче документов с использованием электронной подписи. Такая запись станет необязательной в случае идентификации заявителей через Единую систему идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных.

По мнению Антона Немкина, члена комитета Госдумы по информационной политике, принятие закона о биометрии для сделок с недвижимостью способствует цифровизации операций и повышает безопасность юридически значимых действий.

Депутат отметил, что Единая биометрическая система позволит проводить сделки дистанционно, надежно устанавливая личности участников, что особенно важно для жителей отдаленных регионов и случаев, когда стороны находятся в разных городах или странах.

Новые правила упростят доступ к электронным сервисам Росреестра, снизят бюрократическую нагрузку и риски подделки документов. Использование усиленной квалифицированной электронной подписи, подтвержденной биометрически, устраняет необходимость личного присутствия, так как система гарантирует подлинность подписи.

Немкин подчеркнул, что Российская Федерация развивается в направлении безопасного цифрового государства, и для успеха необходимо обеспечить доверие граждан к системе за счет высоких стандартов безопасности и интуитивно понятного интерфейса.