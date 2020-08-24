Мы вместе на благо города и страны

В Пространстве развития добровольчества «Форма добра» на Вознесенском проспекте прошел первый бизнес-завтрак для исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, экспертов третьего сектора, представителей коммерческих организаций и средств массовой информации. Мероприятие прошло в рамках проекта по развитию интереса молодежного сообщества к участию в добровольческом движении «Форма добра».
В неформальной дружеской атмосфере с собравшимися пообщалась председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.
Так у удачных кейсов эффективного межсекторного взаимодействия появилось лицо. Кейсы представили Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, Александра Нагорная, менеджер по устойчивому развитию ИКЕА Парнас, Диана Кропотина, руководитель Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» по СЗФО, Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Штаба #МыВместе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Кристина Курдюкова, компания Coca-Cola HBC Russia, Полина Тумашик, директор Благотворительного фонда «Доброделы Петербурга», Кристина Селезнева, PR-директор Благотворительного фонда «Дети-бабочки».
Интерактивный формат позволил участникам на реальных примерах разобрать успешные практики взаимодействия между представителями разных сфер в период пандемии.
Участники и гости мероприятия разделились на группы по 5-6 человек. Каждую команду составили представители разных сфер, это позволило сделать взаимодействие внутри команд максимально полезным и ярким. На обсуждение были предложены следующие темы: «Помощь учреждениям здравоохранения и социальной сферы», «Поддержка и мотивация волонтеров в период пандемии», «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями», «Помощь малообеспеченным гражданам», «Помощь пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны», «Помощь детям в период пандемии». По заданной теме команды составляли карту проблем, определяли самую острую из них, спорили, приходили к компромиссам, делились идеями и опытом, после чего по заданному шаблону прописывали механику решения.
Разбирая самые болезненные социальные проблемы, команды разрабатывали новые универсальные кейсы, которые в будущем можно будет использовать в качестве оперативных рекомендаций к действию. Игровая форма сделала возможным не скучно и более тщательно проработать ключевые проблемы и барьеры, возникающие при взаимодействии представителей общественности, органов власти, бизнеса и СМИ, а также начать выстраивать шаг за шагом действенные методики совместной работы.
Мероприятие стало первым из шести бизнес-завтраков, разработанных по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. По задумке организаторов, такой формат работы станет платформой для волонтерского нетворкинга и поможет наладить более тесные отношения между активными горожанами, некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и средствами массовой информации.
Справка: проект «Форма добра» реализуется по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.
Серия мероприятий реализуется Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Национальный центр социальной помощи».
Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra