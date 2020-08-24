Мы вместе на благо города и страны

В Пространстве развития добровольчества «Форма добра» на Вознесенском проспекте прошел первый бизнес-завтрак для исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, экспертов третьего сектора, представителей коммерческих организаций и средств массовой информации. Мероприятие прошло в рамках проекта по развитию интереса молодежного сообщества к участию в добровольческом движении «Форма добра».

В неформальной дружеской атмосфере с собравшимися пообщалась председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

«Для меня главный результат этой встречи состоит не столько в том, чтобы мы приняли решения и записали их на бумагу, а в том, что участники познакомились, обменялись контактами, и названия структур приобрели человеческое лицо. Мы все открыты для сотрудничества», - обозначила ключевую цель встречи Юлия Аблец.

Так у удачных кейсов эффективного межсекторного взаимодействия появилось лицо. Кейсы представили Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, Александра Нагорная, менеджер по устойчивому развитию ИКЕА Парнас, Диана Кропотина, руководитель Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» по СЗФО, Дмитрий Антонов, заместитель руководителя Штаба #МыВместе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга и Кристина Курдюкова, компания Coca-Cola HBC Russia, Полина Тумашик, директор Благотворительного фонда «Доброделы Петербурга», Кристина Селезнева, PR-директор Благотворительного фонда «Дети-бабочки».

«В период распространения коронавирусной инфекции, благодаря объединению усилий социально ответственных компаний, некоммерческого сектора, а также администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нам удалось оперативно оказать необходимую помощь тем, кто в этом особенно нуждался: медицинским работникам, волонтерам, пожилым людям, а также людям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - отметила Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, председатель Национального совета по корпоративному волонтёрству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, глава комитета по развитию проектов в сфере корпоративного волонтёрства регионального объединения «Деловая Россия», - В свою очередь наша компания не отменяя реализацию своих долгосрочных социальных проектов, в условиях нынешней кризисной ситуации также не осталась в стороне. Был реализован целый ряд благотворительных проектов в регионе, направленных на предотвращения распространения COVID-19».

Интерактивный формат позволил участникам на реальных примерах разобрать успешные практики взаимодействия между представителями разных сфер в период пандемии.

Участники и гости мероприятия разделились на группы по 5-6 человек. Каждую команду составили представители разных сфер, это позволило сделать взаимодействие внутри команд максимально полезным и ярким. На обсуждение были предложены следующие темы: «Помощь учреждениям здравоохранения и социальной сферы», «Поддержка и мотивация волонтеров в период пандемии», «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями», «Помощь малообеспеченным гражданам», «Помощь пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны», «Помощь детям в период пандемии». По заданной теме команды составляли карту проблем, определяли самую острую из них, спорили, приходили к компромиссам, делились идеями и опытом, после чего по заданному шаблону прописывали механику решения.

Разбирая самые болезненные социальные проблемы, команды разрабатывали новые универсальные кейсы, которые в будущем можно будет использовать в качестве оперативных рекомендаций к действию. Игровая форма сделала возможным не скучно и более тщательно проработать ключевые проблемы и барьеры, возникающие при взаимодействии представителей общественности, органов власти, бизнеса и СМИ, а также начать выстраивать шаг за шагом действенные методики совместной работы.

Мероприятие стало первым из шести бизнес-завтраков, разработанных по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. По задумке организаторов, такой формат работы станет платформой для волонтерского нетворкинга и поможет наладить более тесные отношения между активными горожанами, некоммерческими организациями, органами власти, бизнесом и средствами массовой информации.

Справка: проект «Форма добра» реализуется по инициативе Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В 2020 году сотрудники и активисты волонтерских центров, общественных объединений, некоммерческих и благотворительных организаций смогут получить бесплатную квалифицированную помощь экспертов, обменяться опытом и поделиться достижениями не только с коллегами, но и с представителями органов власти, бизнеса и средств массовой информации.

Серия мероприятий реализуется Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Национальный центр социальной помощи».

Подробная информация о работе проекта: https://vk.com/formadobra