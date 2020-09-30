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Питерец.ру » Общество » Почему НКО не получили субсидию: эксперты называют главные ошибки

Почему НКО не получили субсидию: эксперты называют главные ошибки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Почему НКО не получили субсидию: эксперты называют главные ошибки

Очно и онлайн в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проходят встречи НКО и экспертов конкурсной комиссии в рамках второго этапа конкурса субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге в 2020 году.

В этом году на 2 этап конкурса субсидий было подано 134 проекта по 25 направлениям. Из них поддержано 37 проектов на общую сумму 29 миллионов 834 317,72 руб.

30 НКО, не получивших финансовую поддержку, запросили обратную связь по своим проектам.

Эксперты рассказывают, почему проекты не были поддержаны конкурсной комиссией и что можно изменить и улучшить в каждом проекте, чтобы он стал востребованным.

Самыми распространенными ошибками эксперты называют сильно завышенные показатели в смете, размытость целевой аудитории, привлечение малого количества добровольцев. Также во многих заявках не обозначена актуальность проекта для молодежи, то есть не корректно прописано, какие задачи решает конкретный проект и в чем его ценность для города и молодежи Санкт-Петербурга.

Несколько организаций не были допущены к конкурсу, потому что допустили ошибки на этапе подаче заявки: не были прошиты материалы, не заверены юридические документы, подан не полный пакет документов.

Вторая встреча экспертов с представителями НКО пройдет 1 октября в 10.00 в Комитете (Большая Морская, 31, малый актовый зал).

Напомним, Комитету удалось существенно упростить порядок предоставления субсидий. Так, в формуле расчета размера субсидии отменен понижающий коэффициент, который раньше уменьшал итоговый размер предоставляемой субсидии. Кроме того, теперь у получателя субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам не на дату подачи заявления и документов, а на дату, предшествующую дню принятия Комитетом решения о предоставлении субсидий, что значительно упрощает условия участия НКО в конкурсных отборах.

Источник: Комитет по молодежной политике
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