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Питерец.ру » Общество » Общественники обратились в минздрав по поводу отсутствия выплат работникам центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена

Общественники обратились в минздрав по поводу отсутствия выплат работникам центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена

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Опубликовал: Вадик Котов
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ОНФ
ОНФ в Петербурге обратился в минздрав по поводу отсутствия выплат работникам центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена

В региональное отделение ОНФ в Санкт-Петербурге поступило коллективное обращение сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена об отсутствии выплат стимулирующего характера медицинским работникам.

С просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию общественники обратились в министерство здравоохранения, а также призвали профильного вице-губернатора разобраться в ситуации с невыплатой страховых платежей врачам, переболевшим коронавирусной инфекцией, в подведомственных городу учреждениях. Заявители сообщили, что в период с апреля по май 2020 г. включительно медицинское учреждение было закрыто на карантин, а его сотрудники находились на рабочих местах, продолжая выполнять свой профессиональный долг. Многие медики, спасая жизнь людям, заразились COVID-19. Однако никаких выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку они не получили.

Руководство Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена отказывает сотрудникам в выплатах, ссылаясь на отсутствие статуса инфекционного стационара. При этом по факту медики находились на вахте 23 дня в тяжелых условиях, спецодежде, ежедневно контактируя с больными коронавирусом. Также до сих пор некоторым сотрудникам в неполном объеме произведены страховые выплаты по факту заражения на рабочем месте.

«За справедливость начисления «президентских надбавок» боролись всей страной, однако никто из сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена их не получил, как и четкого ответа на волнующий их вопрос. Порядок стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19, регламентирован рядом нормативно-правовых документов, однако не стоит забывать, что согласно Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а также на вознаграждение за труд», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

Напомним, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту контролировать своевременность выплат медикам, работающим с больными коронавирусом.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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