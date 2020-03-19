В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу предъявило иск оператору свалки - компании ЗАО «Промотходы». Среди претензий надзорного ведомства: превышение допустимой высоты полигона и превышение угла откосов полигона. За закрытие объекта также активно выступают жители региона. Однако в случае положительного решения области негде будет размещать тонны отходов, поступающих в том числе из соседнего Петербурга, где 3 года назад закрыли полигон ТБО «Новоселки».

Появившийся в советское время полигон «Северная Самарка» на сегодня занимает площадь 33 гектара. Объем поступивших из Петербурга и Ленобласти коммунальных отходов в прошлом году составил более 100 тысяч тонн. В текущем году по плану только из Петербурга должны поступить 400 тысяч тонн, также ожидается 90 тысяч из области. Кроме того, полигон принимает до миллиона тонн строительных и производственных отходов.

Россия взяла курс на сохранение окружающей среды, повсюду переходят от захоронения мусора к его переработке. В Петербурге о проблемах экологии говорят уже десятки лет, однако к так называемой «мусорной реформе» мегаполис оказался не готов, мероприятия отложили на год. Более того – несвоевременность и непоследовательность действий административных структур привела к тому, что мусорная проблема города частично легла на область, где реформа успешно стартовала .

Так, в Петербурге наконец прекратил принимать коммунальные отходы полигон ТБО «Новоселки». Жалобы жителей на объект поступали с 2006 года, не единожды его обещали закрыть на рекультивацию, а также построить станцию активной дегазации, которая помогла бы вывести токсичные свалочные газы. Несмотря на очевидные негативные перспективы объект закрыли на рекультивацию только в конце 2017 года. При этом станцию дегазации, которая по планам должна была появился в 2018 году, так и не возвели, никаких сведений о ходе работ нет по сей день. Зато есть данные о ядовитых выбросах, ежегодно попадающих в воздух над ближайшими жилмассивами.

В то же время поток отходов перенаправили на полигоны Ленобласти. Например, «Северная Самарка» в 2020 году должна была принять около четверти мусора Петербурга. Против горы отходов, которая уже заметна даже из соседних жилых районов, запротестовали горожане и дачники. По их словам, этот «мусорный Эверест» не только видно – волны зловонных миазмов буквально заставляют задыхаться тех, кому довелось проживать поблизости. Одновременно увеличилось число несанкционированных свалок, как в городе, так и в области. Так, гору разнородных отходов по ул. Бестужевской Калининского района Петербурга обнаружили активисты «Зеленого фронта».

Основная проблема с мусором в регионе заключается в том, что его больше негде складировать. Очевидным решением, практикуемым уже во всем мире и активно внедряемым в России, является утилизация отходов при его максимальной переработке на вторсырье. Однако ни в области, ни в Петербурге нет для этого достаточных мощностей, а переработка ведется устаревшими методами – путем сжигания или прессовки для более компактного захоронения. Примечательно, что «Самарку» уже пытались закрыть в 2013 году в связи с истечением срока лицензии, но этого не произошло, так как не нашлось альтернативы. То есть на реагирование по назревающему острому мусорному кризису было 7 лет. Однако за это время так и не появились заводы, способные переработать хоть какую-то значительную часть отходов.

Очевидно, что ситуация вокруг «Северной Самарки» – отдельная ветка в общем дереве проблем Петербурга и области. Рекультивация полигонов займет от 7 до 10 лет, при этом объем вырабатываемых отходов ежегодно растет. Сжигание мусора – не выход, так как такой способ лишь усугубит экологическую ситуацию, при этом не решив проблему. А мусорные операторы в целях экономии везут отходы в лес, уже сегодня число стихийных свалок ощутимо выросло.

Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что готового решения на случай закрытия «Самарки» пока нет. При этом ранее глава областного Управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов заявил , что Ленобласть готова обсуждать вопрос выделения Петербургу площадок под строительство перерабатывающих заводов. Главной проблемой по-прежнему остаются сроки реализации подобных концептов – лимит времени на решение мусорных проблем у региона давно исчерпан.