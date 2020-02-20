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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы не поддерживают «мусорную» политику местных властей

Петербуржцы не поддерживают «мусорную» политику местных властей

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57
Опубликовал: miron
0
Фото:
vk.com
Пока власти бездействуют, несанкционированные свалки становятся привычной картиной для жителей и гостей Северной столицы.

Во второй половине февраля после нескольких лет разбирательств от незаконной свалки отходов, наконец, расчистили берег реки Кузьминки в Пушкинском районе Петербурга. По данным представителей городской природоохранной прокуратуры, деятельность по приему и размещению мусора была организована на территории, площадь которой превышает 11 тысяч квадратных метров.
В 2016 году береговая линия Кузьминки уже привлекала внимание контролирующих ведомств из-за размещения несанкционированного мусорного полигона, приведшего к загрязнению почвы и воды. Проблему разрешили лишь спустя два года: зону расчистили, а нарушитель, организовавший свалку, получил штраф в размере 2,5 млн рублей.
Разрастание стихийных свалок в Северной столице давно никого не удивляет. Экоактивисты связывают ухудшение положения с медленной и хаотичной работой местных властей. Напомним, что с января прошлого года российские регионы начали переход на новую схему обращения с ТКО, предполагающую запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов. Незадолго до этого временно исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову предложили заморозить «мусорную реформу» и заняться корректировкой политики в этой сфере.
Одной из самых «больных» точек города уже много лет является крупнейший полигон отходов «Новоселки», базирующийся в Приморском районе. С 2017 года объект находится на рекультивации, однако обещанной властями станции дегазации все еще не построено. До закрытия на площадку свозили более трети всех отходов Петербурга, теперь же мусорная нагрузка легла на полигоны в Ленобласти. Эксперты связывают увеличение количества нелегальных свалок с непродуманной логистикой мусоропотоков, а также отсутствием заводов по переработке ТБО.
Недавно стало известно, что в Выборгском районе все-таки могут построить объект по переработке мусора, мощностью в 500 тысяч тонн входящей массы в год. Правда, жители опасаются, что рядом с заводом может появиться еще и мусорный полигон, который негативно скажется на экологии, а, следовательно, здоровье людей, проживающих в Выборгском и Курортном районах. Существует также риск того, что на данной территории будут не только хранить, но и сжигать часть отходов. Петицию на платформе Change.org против строительства мусорных объектов в Выборгском районе уже подписало более 11 тысяч человек.

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