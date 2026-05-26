«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1

Поединок между московским «Чертаново» и санкт-петербургским «Динамо» прошёл, как говорят в таких случаях, от ножа. Несмотря на обилие классных атак, футболисты до последнего не могли распечатать ворота соперников. Лишь на 89-й минуте встречи Виталий Хабаров сумел неотразимо пробить по воротам Марка Переверзева, принеся победу своей команде.

«Динамо» набирает заслуженные три очка и возвращается на первое место в турнирной таблице LEON-Второй лиги Б.

Следующий поединок бело-голубые проведут в субботу, 30 мая, на стадионе «Кировец» в 17:00. Соперником дружины Александра Фомичёва станет красноярский «Енисей-2».