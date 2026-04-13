ента новостей

20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
20:16
На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность
20:12
Спектакль «Семья в подарок» в театре-фестивале «Балтийский дом»
20:09
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
12:54
На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда
12:46
В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего
12:14
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
12:10
Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети
10:53
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде
10:47
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
10:42
Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий
10:28
В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта
10:23
В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу
21:34
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра
21:18
В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов
21:10
Выставка «Воинская слава - глазами художника»
13:06
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности
12:59
В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги
12:54
В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
12:48
В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку
12:35
Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0. Забитые мячи на счету Газиева, Дёмина и Баева. 

Санкт-Петербургское «Динамо» в матче третьего тура LEON-Второй лиги Б крупно обыграло смоленскую «Искру» и сохранило свои позиции в числе лидеров турнирной гонки. Динамовцы с первых минут завладели инициативой и не оставили ни единого шанса соперникам, за 90 минут игры позволив нанести лишь один удар по своим воротам. На 20-й минуте встречи счёт открыл Азиз Газиев, уверенно реализовав пенальти. На 49-й минуте Вячеслав Дёмин удвоил преимущество бело-голубых, а окончательный счёт на 85-й минуте установил Алексей Баев.

В следующем матче команда Александра Фомичёва на выезде сразится с «Тверью». Игра пройдёт в воскресенье, 19 апреля, и начнётся в 16:00.  

Все по теме: футбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-08-2025, 01:23
Петербургское футбольное «Динамо» в результативном матче победило пензенский «Зенит», к тому же было два удаления
30-03-2026, 09:46
Безголевой старт динамовцев. «Динамо-СПб» — «Луки-Энергия» — 0:0
29-07-2025, 15:19
Петербургское футбольное «Динамо» взобралось на вершину турнирной таблицы 3-й группы второй лиги после победы над белгородским «Салютом»
2-09-2024, 00:38
Петербургское футбольное «Динамо» проиграло «Иркутску» со счётом 0:2, дубль сделал Иван Яковлев
31-07-2016, 19:53
Дубль Заболотного помог «Тосно» догнать «Динамо» и «Зенит — 2» в таблице ФНЛ
1-09-2025, 08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку

Происшествия на дорогах

8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх