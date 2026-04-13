Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0

Санкт-Петербургское «Динамо» в матче третьего тура LEON-Второй лиги Б крупно обыграло смоленскую «Искру» и сохранило свои позиции в числе лидеров турнирной гонки. Динамовцы с первых минут завладели инициативой и не оставили ни единого шанса соперникам, за 90 минут игры позволив нанести лишь один удар по своим воротам. На 20-й минуте встречи счёт открыл Азиз Газиев, уверенно реализовав пенальти. На 49-й минуте Вячеслав Дёмин удвоил преимущество бело-голубых, а окончательный счёт на 85-й минуте установил Алексей Баев.

В следующем матче команда Александра Фомичёва на выезде сразится с «Тверью». Игра пройдёт в воскресенье, 19 апреля, и начнётся в 16:00.