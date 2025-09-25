ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Женская сборная Герценовского университета стала победителем фестиваля студенческого футбола

Фестиваль студенческого футбола «СФЛ Фест-2025», прошедший на базе современного спортивного комплекса Nova Arena, стал настоящим праздником спорта и студенческой жизни Санкт-Петербурга. Масштабное мероприятие собрало сотни учащихся из высших и средних специальных учебных заведений города, создав атмосферу живого спортивного соревнования и яркого праздника. В центре внимания оказались турниры по мини-футболу 55, в которых приняли участие как мужские, так и женские команды. Однако, именно женская сборная Герценовского университета стала настоящим триумфатором фестиваля.

Представительницы РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственного Министерству просвещения России, продемонстрировали высочайший уровень игры, заслужив всеобщее восхищение и уважение. Состав команды был идеально подобран: Александра Лысюк, Таисия Сурмина, Мария Тышкевич, Кристина Ушакова, Анастасия Лобанова, Ксения Майорова, Яна Портунова, Елизавета Артемьева, Валерия Галемина, Алеся Бушковская, Лидия Липатникова, Виктория Широкова, Полина Чуракова, Луиза Каримова и Полина Безуглая – каждая из этих студенток института физической культуры и спорта внесла свой неоценимый вклад в общую победу. Их слаженная командная игра, отточенная техника и непоколебимая дисциплина были основой успеха. Команда действовала как единый, слаженный механизм, где каждая игрок четко знала свое место и свою роль.

Путь к победе не был легким. По итогам жеребьевки герценовские спортсменки попали в группу с очень сильными соперниками. Однако, они не только уверенно прошли групповой этап, но и продемонстрировали настоящие спортивные характеры, отражая атаки соперников и забивая голы с неповторимой легкостью. Каждая игра была настоящим спектаклем, наполненным динамичными моментами, красивыми комбинациями и непредсказуемыми поворотами.

Финальный матч стал кульминацией всего фестиваля. Встреча с командой БГТУ «Военмех» была настоящим испытанием на прочность. Напряжение на поле было невероятным, каждая секунда игры держала в напряжении не только участников, но и многочисленных болельщиков. В ожесточенной борьбе герценовские футболистки смогли вырвать победу со счетом 1:0, одержав заслуженную, хотя и тяжелейшую викторию. Единственный гол в этом матче забила Мария Тышкевич, вписав свое имя в историю фестиваля. Это победа стала результатом не только индивидуального мастерства, но и непоколебимой веры в команду, в свою силу и в общую цель.

За отличную игру в воротах вратарь Кристина Ушакова второй год подряд была признана лучшим вратарем турнира, подтвердив свой высочайший профессионализм. Елизавета Артемьева же заслужила награду лучшего бомбардира. Команда тренировалась под чутким руководством директора института физической культуры и спорта Александра Фокина и тренера Алексея Григорьева, чьи знания и опыт сыграли решающую роль в достижении этого замечательного результата.

Кроме турнира по мини-футболу, фестиваль предлагал широкую программу развлечений: зоны двигательной активности с интерактивным и фиджитал-футболом, текболом и пана-футболом позволили всем желающим почувствовать себя настоящими спортсменами. Мастер-классы от профессиональных футболистов стали уникальной возможностью для участников повысить свое мастерство и получить ценные советы от лучших. Конкурс болельщиков добавил ярких красок в атмосферу праздника, подчеркнув важность поддержки и единства. В целом, «СФЛ Фест-2025» стал ярким событием в студенческой жизни Санкт-Петербурга, продемонстрировавшим высокий уровень студенческого спорта и зарядив участников и зрителей позитивной энергией и желанием к новым победам.

