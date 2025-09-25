В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола

Фестиваль студенческого футбола «СФЛ Фест-2025», прошедший на базе современного спортивного комплекса Nova Arena, стал настоящим праздником спорта и студенческой жизни Санкт-Петербурга. Масштабное мероприятие собрало сотни учащихся из высших и средних специальных учебных заведений города, создав атмосферу живого спортивного соревнования и яркого праздника. В центре внимания оказались турниры по мини-футболу 55, в которых приняли участие как мужские, так и женские команды. Однако, именно женская сборная Герценовского университета стала настоящим триумфатором фестиваля.

Представительницы РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственного Министерству просвещения России, продемонстрировали высочайший уровень игры, заслужив всеобщее восхищение и уважение. Состав команды был идеально подобран: Александра Лысюк, Таисия Сурмина, Мария Тышкевич, Кристина Ушакова, Анастасия Лобанова, Ксения Майорова, Яна Портунова, Елизавета Артемьева, Валерия Галемина, Алеся Бушковская, Лидия Липатникова, Виктория Широкова, Полина Чуракова, Луиза Каримова и Полина Безуглая – каждая из этих студенток института физической культуры и спорта внесла свой неоценимый вклад в общую победу. Их слаженная командная игра, отточенная техника и непоколебимая дисциплина были основой успеха. Команда действовала как единый, слаженный механизм, где каждая игрок четко знала свое место и свою роль.

Путь к победе не был легким. По итогам жеребьевки герценовские спортсменки попали в группу с очень сильными соперниками. Однако, они не только уверенно прошли групповой этап, но и продемонстрировали настоящие спортивные характеры, отражая атаки соперников и забивая голы с неповторимой легкостью. Каждая игра была настоящим спектаклем, наполненным динамичными моментами, красивыми комбинациями и непредсказуемыми поворотами.

Финальный матч стал кульминацией всего фестиваля. Встреча с командой БГТУ «Военмех» была настоящим испытанием на прочность. Напряжение на поле было невероятным, каждая секунда игры держала в напряжении не только участников, но и многочисленных болельщиков. В ожесточенной борьбе герценовские футболистки смогли вырвать победу со счетом 1:0, одержав заслуженную, хотя и тяжелейшую викторию. Единственный гол в этом матче забила Мария Тышкевич, вписав свое имя в историю фестиваля. Это победа стала результатом не только индивидуального мастерства, но и непоколебимой веры в команду, в свою силу и в общую цель.

За отличную игру в воротах вратарь Кристина Ушакова второй год подряд была признана лучшим вратарем турнира, подтвердив свой высочайший профессионализм. Елизавета Артемьева же заслужила награду лучшего бомбардира. Команда тренировалась под чутким руководством директора института физической культуры и спорта Александра Фокина и тренера Алексея Григорьева, чьи знания и опыт сыграли решающую роль в достижении этого замечательного результата.

Кроме турнира по мини-футболу, фестиваль предлагал широкую программу развлечений: зоны двигательной активности с интерактивным и фиджитал-футболом, текболом и пана-футболом позволили всем желающим почувствовать себя настоящими спортсменами. Мастер-классы от профессиональных футболистов стали уникальной возможностью для участников повысить свое мастерство и получить ценные советы от лучших. Конкурс болельщиков добавил ярких красок в атмосферу праздника, подчеркнув важность поддержки и единства. В целом, «СФЛ Фест-2025» стал ярким событием в студенческой жизни Санкт-Петербурга, продемонстрировавшим высокий уровень студенческого спорта и зарядив участников и зрителей позитивной энергией и желанием к новым победам.