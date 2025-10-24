ента новостей

22:20
СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1

СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
В Петербурге хоккейный клуб СКА обыграл «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1.

Сегодня, 24 октября, в Ледовом дворце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором команда СКА принимала «Сочи». Хозяева поля одержали убедительную победу с разгромным счётом 8:1.

В составе СКА отличились Матвей Короткий, который забросил три шайбы, а также Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьёв, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи, каждый из которых внес свой вклад в общую победу. Единственный гол в активе «Сочи» записал Жан-Кристоф Боден.

Эта победа позволила СКА прервать серию из трёх проигрышей и подняться на 9-е место в таблице Западной конференции с 18 очками. В то же время «Сочи» с 10 очками после 16 матчей занимает 11-ю позицию на Западе.

Все по теме: хоккей, СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-10-2023, 01:48
СКА проиграл «Сочи» со счётом 4:5, Матвей Мичков не набрал очков
18-10-2025, 21:44
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
28-09-2023, 23:46
В КХЛ 28 сентября ЦСКА разгромил «Сочи», а лидирующее «Торпедо» в овертайме обыграл «Ак Барс»: победную шайбу забросил Василий Атанасов
19-01-2018, 23:53
Сергей Зубов и ХК «Сочи» близки к выходу в плей-офф КХЛ
4-04-2023, 16:46
Пропавший отец хоккеиста Матвея Мичкова погиб
15-10-2025, 22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
22-10-2025, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
22-10-2025, 12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
21-10-2025, 21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
Наверх