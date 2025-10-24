СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1

Сегодня, 24 октября, в Ледовом дворце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором команда СКА принимала «Сочи». Хозяева поля одержали убедительную победу с разгромным счётом 8:1.

В составе СКА отличились Матвей Короткий, который забросил три шайбы, а также Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьёв, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи, каждый из которых внес свой вклад в общую победу. Единственный гол в активе «Сочи» записал Жан-Кристоф Боден.

Эта победа позволила СКА прервать серию из трёх проигрышей и подняться на 9-е место в таблице Западной конференции с 18 очками. В то же время «Сочи» с 10 очками после 16 матчей занимает 11-ю позицию на Западе.