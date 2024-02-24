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Питерец.ру » Спорт » СКА разгромил минское «Динамо» и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, однако встреча с ЦСКА в первом же раунде плей-офф возможна

СКА разгромил минское «Динамо» и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, однако встреча с ЦСКА в первом же раунде плей-офф возможна

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
5:1 – с таким счётом СКА выиграл свой предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ – 2023/2024.

Победа над минскими динамовцами со счётом 5:1 позволила СКА возглавить таблицу Западной конференции КХЛ, однако всё ещё может измениться. «Питерец.ру» сначала приведёт подробности победного для команды Романа Ротенберга матча (есть вероятность встречи с теми же минчанами в первом раунде плей-офф).

Клуб из столицы Белоруссии уже никуда не денется с восьмого места, а значит – нет смысла рисковать в заключительных играх регулярного сезона, к тому же – против фаворитов. Уже к середине второго периода команда Дмитрия Квартальнова пропустила пять шайб, авторами которых стали сделавший дубль Сергей Толчинский, Василий Глотов, Сергей Сапего и Николай Поляков. На 48-й минуте канадский легионер минского «Динамо» Ритчи испортил настроение голкиперу СКА Никите Серебрякова, лишив стража петербургских ворот «сухаря». Победив, армейцы Петербурга набрали 95 очков и возглавили турнирную таблицу на Западе. Впереди у СКА – заключительный матч «регулярки» с «Куньлунем», который будет выигран.

Однако столичное «Динамо», отстающее от СКА на очко, сыграет ещё две игры. В том случае, если динамовцы Москвы обыграют «Адмирал» и ЦСКА, СКА окажется на второй строчке. А от рандеву с ЦСКА в первом раунде убережёт только первое место!

Все по теме: хоккей СКА
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