СКА разгромил минское «Динамо» и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, однако встреча с ЦСКА в первом же раунде плей-офф возможна

Победа над минскими динамовцами со счётом 5:1 позволила СКА возглавить таблицу Западной конференции КХЛ, однако всё ещё может измениться. «Питерец.ру» сначала приведёт подробности победного для команды Романа Ротенберга матча (есть вероятность встречи с теми же минчанами в первом раунде плей-офф).

Клуб из столицы Белоруссии уже никуда не денется с восьмого места, а значит – нет смысла рисковать в заключительных играх регулярного сезона, к тому же – против фаворитов. Уже к середине второго периода команда Дмитрия Квартальнова пропустила пять шайб, авторами которых стали сделавший дубль Сергей Толчинский, Василий Глотов, Сергей Сапего и Николай Поляков. На 48-й минуте канадский легионер минского «Динамо» Ритчи испортил настроение голкиперу СКА Никите Серебрякова, лишив стража петербургских ворот «сухаря». Победив, армейцы Петербурга набрали 95 очков и возглавили турнирную таблицу на Западе. Впереди у СКА – заключительный матч «регулярки» с «Куньлунем», который будет выигран.

Однако столичное «Динамо», отстающее от СКА на очко, сыграет ещё две игры. В том случае, если динамовцы Москвы обыграют «Адмирал» и ЦСКА, СКА окажется на второй строчке. А от рандеву с ЦСКА в первом раунде убережёт только первое место!