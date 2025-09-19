ента новостей

В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»

Опубликовал: Вадик Котов
В Спортивном комплексе «Юбилейный» состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»

20 и 21 сентября Спортивный комплекс «Юбилейный» станет местом проведения международных и общероссийских состязаний по каратэ «Петербургская Осень», посвящённых памяти Виталия Конева, занимавшего пост президента Федерации каратэ Санкт-Петербурга.

В этих престижных соревнованиях примут участие свыше тысячи выдающихся спортсменов-каратистов, представляющих различные регионы Российской Федерации и девять зарубежных государств. Они продемонстрируют своё мастерство в захватывающих поединках на татами.

Программа соревнований включает в себя следующие дисциплины:

20 сентября будут проведены соревнования в категориях ката (возрастные группы: 10-11 лет, 16-17 лет, 16 лет и старше), ката-группа (возрастные группы: 10-11 лет, 14-17 лет, 16 лет и старше), ПОДА-ката, а также в весовых категориях среди участников 16-17 лет и 18 лет и старше. Официальная церемония открытия запланирована на 13:00.

21 сентября состоятся состязания в категориях ката (возрастные группы: 12-13 лет, 14-15 лет, 18-20 лет), ката-группа (возрастная группа: 12-13 лет) и весовые категории для участников 12-13 лет, 14-15 лет и 18-20 лет.

