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В Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
В Санкт-Петербурге стартовал 20-й турнир по мини-футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов

В Санкт-Петербурге открылся юбилейный 20-й международный турнир по мини-футболу среди команд из воспитанников детских домов и интернатов. В этом году состязания посвящены 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На церемонии открытия присутствовали депутаты Михаил Барышников и Александр Ходосок, представители органов исполнительной власти и общественных организаций.

В турнире примут участие детские команды из Санкт‑Петербурга, Ленинградской области, Луганской и Донецкой народных республик, в том числе из Мариуполя, из Запорожья, Иркутска, Нижнего Новгорода, Сахалина, Свердловской, Курской и Новгородской областей.

Особенностью спортивного события является насыщенная культурная и развивающая программа. В этом году ребята посетят воинский мемориал «Сестрорецкий рубеж». Побывают в «Ленрезерве», где увидят коллекцию автомобилей, военной техники, и других экспонатов времён Великой Отечественной войны. Станут зрителями матча чемпионата России по футболу между клубами «Зенит» и «Краснодар» на стадионе «Газпром Арена», побывают на стадионе «Парк Дубки».

Организаторами соревнований по традиции стали спортивный клуб «Виктория-Питер», а также благотворительный фонд помощи детям «Добродушие» совместно с Администрацией Курортного района при содействии Федерации футбола Санкт‑Петербурга, Комитета по физической культуре и спорту и Комитета по внешним связям.

Спортивный клуб «Виктория-Питер» — социально ориентированная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие спорта среди ветеранов футбола и среди воспитанников детских социальных учреждений — детских домов и школ-интернатов. Клуб выступил организатором 19 международных детских турниров по футболу и мини-футболу среди детей-сирот. За прошедшие годы в них приняли участие более 240 команд и 2800 ребят из 35 регионов России, а также из Испании, Парагвая, Латвии, Белоруссии, Армении, Украины, Южной Осетии, Абхазии, Узбекистана, Кыргызстана и других государств.

Источник: ЗАКС
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