В Петербурге завершился 20-й турнир по мини-футболу

В Санкт-Петербурге завершился юбилейный 20-й международный турнир по мини-футболу среди команд-воспитанников детских домов и интернатов. В этом году мероприятие было посвящено 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Состязания проводились с 11 по 14 мая, на поле встречались коллективы 12-ти команд из Санкт‑Петербурга, Донецкой и Луганской народных республик, Мариуполя, Запорожья, Новосибирска, Ленинградской, Свердловской, Курской, Новгородской и Нижегородской областей.

В финале ребята из ЛНР вырвали победу у соперников из Курской области, победив по пенальти 5:3. Третье место завоевала команда ДНР, обойдя в упорном противостоянии мариупольцев.

В завершении серии игр состоялся выставочный матч между командами ветеранов спорта «Зенит-84» и города Сестрорецк, в котором принял участие спикер петербургского парламента Александр Бельский. Встреча закончилась вничью со счётом 4:4.

Отличительной особенностью спортивного события по традиции стала насыщенная культурная и развивающая программа. В этом году ребята посетили воинский мемориал «Сестрорецкий рубеж», патриотическое объединение «Ленрезерв», где увидели коллекцию автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Великой Отечественной войны. Дети стали зрителями матча Чемпионата России по футболу между клубами «Зенит» и «Краснодар» на стадионе «Газпром Арена», побывали на стадионе «Парк Дубки».

Организатором соревнований выступил спортивный клуб «Виктория-Питер», а также благотворительный фонд помощи детям «Добродушие» совместно с Администрацией Курортного района при содействии Федерации футбола Санкт‑Петербурга, Комитета по физической культуре и спорту и Комитета по внешним связям.

Отметим, спортивный клуб «Виктория-Питер» — социально ориентированная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие спорта среди ветеранов футбола и среди воспитанников детских социальных учреждений — детских домов и школ-интернатов. Клуб выступил организатором 19 международных детских турниров по футболу и мини-футболу среди детей-сирот. За прошедшие годы в них приняли участие более 240 команд и 2800 ребят из 40 регионов России, а также из Испании, Парагвая, Латвии, Белоруссии, Армении, Украины, Южной Осетии, Абхазии, Узбекистана, Кыргызстана и других государств.