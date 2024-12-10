В Петербурге пройдет турнир по баскетболу, посвященный памяти Станислава Гельчинского

С 12 по 14 декабря в спортивной школе олимпийского резерва «Академия баскетбола имени В.П. Кондрашина», расположенной по адресу Загребский бульвар, 30, к. 1, пройдет региональный турнир по баскетболу. Это мероприятие посвящено памяти Заслуженного тренера СССР Станислава Яковлевича Гельчинского, который внес значительный вклад в развитие баскетбольного спорта в нашей стране. Турнир соберет шесть команд девушек в возрасте до 16 лет, что подчеркивает важность юного спорта и развитие женского баскетбола.

Игры будут проводиться по круговой системе, что позволит каждой команде сыграть с каждой. Это обеспечит не только зрелищные матчи, но и даст возможность командам продемонстрировать свои навыки и командную игру.

Расписание матчей выглядит следующим образом: 12 и 13 декабря игры начнутся в 10:00 и продлятся до 17:30, а 14 декабря соревнования начнутся в 9:00 и завершатся в 16:30. Таким образом, зрители смогут насладиться напряженной борьбой на протяжении трех дней.

После завершения всех матчей, 14 декабря, состоится церемония награждения, на которой будут вручены призы и медали командам, показавшим лучшие результаты. Это важный момент не только для спортсменок, но и для тренеров и болельщиков, которые поддерживают их на протяжении турнира.

Вход на соревнования будет свободным, что позволяет всем желающим прийти и поддержать своих любимых игроков. Это отличная возможность для местных жителей увидеть талантливых юных баскетболисток в действии и вдохновиться их стремлением к победе. Кроме того, мероприятие станет отличной платформой для обмена опытом и общения между тренерами и спортсменами, что может способствовать дальнейшему развитию баскетбольного сообщества в регионе.