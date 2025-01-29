Ватерполистки петербургской «Дианы» обыграли волгоградский «Спартак».

Женская ватерпольная команда «Диана» из Санкт-Петербурга, представляющая СШОР по водным видам спорта «Невская волна», одержала убедительную победу над волгоградским «Спартаком» в матчах 13-го тура чемпионата России. Две встречи, прошедшие на выезде в непростых условиях, завершились со счетами 11:10 и 9:6 в пользу петербурженок. Эти победы демонстрируют высочайший уровень подготовки команды и ее способность добиваться результата даже в сложных гостевых играх. Напряженность матчей подтверждается результатами: в каждой игре соперницы «Дианы» оказывались очень близко к победе, что свидетельствует о высокой конкуренции в женском водном поло на российском уровне.

В составе «Дианы» блестяще проявили себя несколько спортсменок. Полина Поручикова и Любовь Кошма отличились наибольшим количеством забитых мячей – по 4 гола в двух матчах. Это говорит об их превосходной технике, способности точно поражать ворота и умении играть под давлением. Мария Донских и Анастасия Кузнецова также внесли значительный вклад в победу, забив по 3 гола. Их результативная игра была не менее важна для достижения успеха. Ольга Троцкая и Анна Исакова добавили по 2 гола каждая, эффективно поддерживая атаку команды. Важно отметить, что такая равномерность в результативности показывает высокую сбалансированность состава «Дианы», отсутствие зависимости от одной-двух звездных игроков и общую командную работу.

Особо следует отметить достижение капитана команды Любови Кошмы. В этих играх она забила свой 200-й гол за «Диану»! Это выдающийся результат, подчеркивающий ее многолетний вклад в команду, высокое мастерство и преданность делу. 200 голов – это серьезный показатель, который свидетельствует о профессионализме и стойкости спортсменки, способности сохранять высокую результативность на протяжении длительного периода времени.

Следующий тур чемпионата России принесет новые испытания для петербурженок. 7 и 8 февраля в СК «Центр плавания» в Санкт-Петербурге «Диана» встретится с национальной сборной Казахстана.