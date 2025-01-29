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Питерец.ру » Спорт » Ватерполистки петербургской «Дианы» обыграли волгоградский «Спартак».

Ватерполистки петербургской «Дианы» обыграли волгоградский «Спартак».

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Опубликовал: Вадик Котов
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Женская ватерпольная команда «Диана» из Санкт-Петербурга одержала убедительную победу над волгоградским «Спартаком»

Женская ватерпольная команда «Диана» из Санкт-Петербурга, представляющая СШОР по водным видам спорта «Невская волна», одержала убедительную победу над волгоградским «Спартаком» в матчах 13-го тура чемпионата России.  Две встречи, прошедшие на выезде в непростых условиях, завершились со счетами 11:10 и 9:6 в пользу петербурженок.  Эти победы демонстрируют высочайший уровень подготовки команды и ее способность добиваться результата даже в сложных гостевых играх.  Напряженность матчей подтверждается результатами:  в каждой игре соперницы «Дианы» оказывались очень близко к победе,  что свидетельствует о высокой конкуренции в женском водном поло на российском уровне.

В составе «Дианы» блестяще проявили себя несколько спортсменок.  Полина Поручикова и Любовь Кошма отличились наибольшим количеством забитых мячей – по 4 гола в двух матчах.  Это говорит об их превосходной технике,  способности точно поражать ворота и умении  играть под давлением.  Мария Донских и Анастасия Кузнецова  также внесли значительный вклад в победу, забив по 3 гола.  Их результативная игра была не менее важна для достижения успеха.  Ольга Троцкая и Анна Исакова добавили по 2 гола каждая,  эффективно поддерживая атаку команды.  Важно отметить, что такая равномерность в результативности показывает высокую сбалансированность состава «Дианы», отсутствие зависимости от одной-двух звездных игроков и общую командную работу.

Особо следует отметить достижение капитана команды Любови Кошмы. В этих играх она забила свой 200-й гол за «Диану»! Это выдающийся результат,  подчеркивающий ее многолетний вклад в команду,  высокое мастерство и преданность делу.  200 голов – это серьезный показатель,  который свидетельствует о  профессионализме и  стойкости  спортсменки,  способности  сохранять высокую результативность на протяжении длительного периода времени.

Следующий тур чемпионата России принесет новые испытания для петербурженок.  7 и 8 февраля в СК «Центр плавания»  в Санкт-Петербурге «Диана»  встретится  с  национальной сборной Казахстана. 

Источник: Комитет по спорту
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