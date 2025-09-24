ента новостей

14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
08:50
СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2
20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»

В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В «Санкт-Петербургском дворце творчества юных» состоялись межмуниципальные соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»

В стенах престижного Санкт-Петербургского дворца творчества юных разгорелись жаркие баталии на межмуниципальном турнире по боксу "Кубок "Олимпийских надежд"". Соревнования, впервые проводимые в рамках празднования 25-летнего юбилея профессионального образовательного учреждения "Олимпийские надежды" Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, собрали юниоров и юниорок в возрасте 17-18 лет. Пять напряженных дней были наполнены энергией юных спортсменов, демонстрирующих выносливость, технику и несгибаемую волю к победе. Каждый бой был настоящим испытанием, каждый удар – результатом упорных тренировок и тщательной подготовки. Атмосфера в зале накалялась с каждым раундом, зрители затаив дыхание следили за развитием событий на ринге, поддерживая своих фаворитов громкими криками и аплодисментами.

Руководитель учреждения "Олимпийские надежды", Виталий Милаенко, с гордостью подчеркнул, что "Кубок "Олимпийских надежд" в этот знаменательный юбилейный год проводится по всем видам спорта, которые культивируются в учреждении, отражая широкий спектр направлений спортивной подготовки и многолетние традиции воспитания молодых талантов. Турнир стал настоящим праздником спорта, ярким событием в спортивной жизни Санкт-Петербурга.

По итогам захватывающих соревнований были определены победители и призеры в различных весовых категориях. Триумф и заслуженные награды нашли своих героев. Кроме основных наград, специальные призы от Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга стали дополнительным стимулом для юных спортсменов, подчеркивая важность их достижений и поощряя дальнейшее развитие их спортивной карьеры.

Особо стоит отметить победителя турнира, Кирилла Кузина из боксерского клуба "Александр Невский", показавшего выдающуюся технику и непоколебимую силу духа в весовой категории до 71 кг. Его победа – результат упорного труда, настойчивости и таланта. Также нельзя не упомянуть лучшего тренера турнира, Сергея Вовнянченко из учреждения "Олимпийские надежды", чье мастерство и педагогический талант воспитали многих успешных спортсменов. Его вклад в развитие бокса неоценим. "Кубок "Олимпийских надежд" стал не только спортивным состязанием, но и ярким праздником спорта, демонстрирующим высокий уровень подготовки юных боксеров Санкт-Петербурга и способствующим популяризации бокса среди молодежи.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-06-2023, 16:52
В Петербурге стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок»
31-03-2021, 22:48
На международном турнире в Петербурге соберутся сильнейшие боксеры мира
29-03-2025, 16:38
В Петербурге стартовали юношеские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»
2-04-2025, 16:05
В Петербурге вручили награды Министерства спорта России и Правительства города
6-02-2020, 16:38
В Петербурге стартовал Кубок России по тяжелой атлетике
13-11-2020, 12:27
В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Сегодня, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх