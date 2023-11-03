Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3

«Питерец.ру» удивлён снайперским подвигам защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова в петербургском матче, в котором омский «Авангард» победил СКА со счётом 5:3. Шарипзянов вообще не забивал в сезоне – 2023/2024 вплоть до матча своей команды с «Торпедо» 31 октября. Получается, что в матче против СКА Шарипзянов забросил В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ШАЙБ, чем за весь сезон до этого!

Третья шайба включившего режим Сергея Зубова времён кубкового сезона в «Рейнджерс» защитника «Авангарда» отправила на лавку СКА Никиту Серебрякова. Счёт на 28-й минуте стал 4:1 в пользу «Авангарда», и Роману Ротенбергу пришлось применять эстренные меры для встряски своей команды. После появления на льду Павла Мойсевича СКА пропустил лишь раз, и то – в уже пустые ворота. Шайба 23-летнего Андрея Чивилёва сократила отставание СКА, но «Авангард» сделал счёт 5:2, поразив пустые ворота петербуржцев – отличился !Андрей Иван Николишин.

СКА сумел ещё реализовать удаление Рида Буше, который стал автором второй шайбы «Авангарда» в ворота Серебрякова: это Арсений Грицюк с передачи Александра Никишина пробил Мишурова незадолго до сирены. Третье поражение подряд (ранее были неудачи в играх с сочинцами и казанцами), и СКА – на 9-м месте Запада.