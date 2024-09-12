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Питерец.ру » Спорт » МХЛ: череповецкий «Алмаз» дважды проиграл «СКА-1946», после чего одержал две победы над «молодёжкой» петербургского хоккейного «Динамо»

МХЛ: череповецкий «Алмаз» дважды проиграл «СКА-1946», после чего одержал две победы над «молодёжкой» петербургского хоккейного «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Волей календаря клуб из Череповца начал чемпионат МХЛ – 2024/2025 с противостояния с хоккейным Петербургом.

Про два матча «СКА-1946» с ярославским «Локо» на старте нового сезона МХЛ «Питерец.ру» уже сообщал. «Молодёжка» невских армейцев тогда сумела и крупно победить, и крупно уступить. Следующим соперником «Сорок Шестых» в «регулярке» стал «Алмаз» из Череповца, проигравший петербуржцам оба матча в «Хоккейном городе».

Сначала команда Германа Титова повергла «Алмаз» со счётом 5:2. Результативным стал первый период, выигранный хозяевами льда со счётом 4:1 (шайбы забросили Матвей Короткий, Егор Граф, Амир Нугуманов и Матвей Поляков). В итоге 4:1 трансформировались в 5:2, а Поляков добился дубля. Вслед за этим «СКА-1946» удалось одержать самую крупную победу в этом сезоне: издевательства над обороной «Алмаза» завершились с цифрами 7:1 на табло.

После двух крупных поражений от «СКА-1946» «Алмазу» удалось отыграться на молодёжной команде петербургского «Динамо», пусть и с менее убедительным счётом. Во встрече 9 сентября МХК «Динамо» имело ощутимое преимущество 4:1, но дубль Вячеслава Ульянова позволил «Алмазу» добиться овертайма и буллитов. В послематчевой серии тот же Ульянов стал автором решающего броска, и «Алмаз» одержал победу со счётом 5:4Б. Во второй игре с динамовцами «Алмаз» добился крупной победы – 5:2.

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