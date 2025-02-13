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В Петербурге состоятся чемпионат и первенство России по джиу-джитсу

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге, на площадке СШОР «Комета» (Загребский бульвар, 28), состоятся чемпионат и первенство России по джиу-джитсу (16-17 лет).

С 14 по 16 февраля Санкт-Петербург станет эпицентром российского джиу-джитсу.  Спортивная школа олимпийского резерва «Комета», расположенная на Загребском бульваре, дом 28, примет чемпионат и первенство России среди юношей и девушек 16-17 лет.  Масштаб мероприятия впечатляет: ожидается более 800 участников из более чем 40 регионов России – это лучшие из лучших,  представители сильнейших спортивных школ и клубов страны,  за плечами которых  множество побед на региональных и всероссийских соревнованиях.  Каждый из них  жаждет не только победы, но и  места в престижной сборной России.

Турнир обещает быть невероятно напряженным и зрелищным.  Соревнования будут проходить по всем основным дисциплинам джиу-джитсу:  это и  спортивное джиу-джитсу (с элементами ударной техники и борьбы в партере), и  боевое джиу-джитсу (более приближенное к реальному бою),  и  джиу-джитсу "не-ваза".  Судейская коллегия, состоящая из опытных специалистов  с международной квалификацией, обеспечит беспристрастное и  профессиональное судейство,  минимизируя возможные спорные моменты.

Среди участников чемпионата – настоящие звезды российского джиу-джитсу,  уже прославившие  город на Неве на международной арене.  В их числе  победители и призеры чемпионата и первенства мира 2024 года:  Захар Горбунов,  Полина Титаренко,  Александра Племяшова,  Вячеслав Николаев,  Ярослав Бабашкин и Александр Невоя.  Их выступления  будут  особым событием, а  схватки с их участием, несомненно,  привлекут  большое внимание болельщиков и экспертов.  Для  этих спортсменов  соревнования в Санкт-Петербурге –  шанс  подтвердить свой высокий уровень и  закрепить  позиции в  сборной  России.

По результатам чемпионата и первенства России будет сформирована национальная команда  на 2025 год.  Она  будет представлять нашу страну на  крупнейших международных соревнованиях:  чемпионатах и первенствах мира и Европы.  Состав сборной  определит  не только  результат  выступления на  данном турнире,  но и  общая спортивная  форма  спортсменов,  показанная  в  прошлом сезоне,  а также  результаты  других  крупных  российских соревнований. Кроме того,  результаты чемпионата  будут учтены при формировании  сборных  команд  на  другие  международные старты,  включая  Кубок мира и  этапы  кубка Европы.

Программа:
14 - 16 февраля

10.00 – начало соревнований, предварительные  поединки (бои, борьба лёжа, ката парное);

13.00 – церемония открытия (14 февраля);

18-19.00 – финальные поединки;

19.00 – награждение.

Вход для зрителей – свободный.

Источник: Комитет по спорту
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