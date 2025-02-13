В Петербурге состоятся чемпионат и первенство России по джиу-джитсу

С 14 по 16 февраля Санкт-Петербург станет эпицентром российского джиу-джитсу. Спортивная школа олимпийского резерва «Комета», расположенная на Загребском бульваре, дом 28, примет чемпионат и первенство России среди юношей и девушек 16-17 лет. Масштаб мероприятия впечатляет: ожидается более 800 участников из более чем 40 регионов России – это лучшие из лучших, представители сильнейших спортивных школ и клубов страны, за плечами которых множество побед на региональных и всероссийских соревнованиях. Каждый из них жаждет не только победы, но и места в престижной сборной России.

Турнир обещает быть невероятно напряженным и зрелищным. Соревнования будут проходить по всем основным дисциплинам джиу-джитсу: это и спортивное джиу-джитсу (с элементами ударной техники и борьбы в партере), и боевое джиу-джитсу (более приближенное к реальному бою), и джиу-джитсу "не-ваза". Судейская коллегия, состоящая из опытных специалистов с международной квалификацией, обеспечит беспристрастное и профессиональное судейство, минимизируя возможные спорные моменты.

Среди участников чемпионата – настоящие звезды российского джиу-джитсу, уже прославившие город на Неве на международной арене. В их числе победители и призеры чемпионата и первенства мира 2024 года: Захар Горбунов, Полина Титаренко, Александра Племяшова, Вячеслав Николаев, Ярослав Бабашкин и Александр Невоя. Их выступления будут особым событием, а схватки с их участием, несомненно, привлекут большое внимание болельщиков и экспертов. Для этих спортсменов соревнования в Санкт-Петербурге – шанс подтвердить свой высокий уровень и закрепить позиции в сборной России.

По результатам чемпионата и первенства России будет сформирована национальная команда на 2025 год. Она будет представлять нашу страну на крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах и первенствах мира и Европы. Состав сборной определит не только результат выступления на данном турнире, но и общая спортивная форма спортсменов, показанная в прошлом сезоне, а также результаты других крупных российских соревнований. Кроме того, результаты чемпионата будут учтены при формировании сборных команд на другие международные старты, включая Кубок мира и этапы кубка Европы.

Программа:

14 - 16 февраля

10.00 – начало соревнований, предварительные поединки (бои, борьба лёжа, ката парное);

13.00 – церемония открытия (14 февраля);

18-19.00 – финальные поединки;

19.00 – награждение.

Вход для зрителей – свободный.