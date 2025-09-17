ента новостей

На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Все новости
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту

Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Ростове-на-Дону состоялся командный чемпионат России по гребному спорту, где сборная Санкт-Петербурга заняла второе место в общекомандном зачёте.

В Ростове-на-Дону завершился командный чемпионат России по академической гребле, где команда Санкт-Петербурга продемонстрировала высокий уровень подготовки, завоевав второе место в общем зачете.

Спортсмены из Санкт-Петербурга достигли выдающихся результатов в ряде дисциплин.

В соревнованиях мужских одиночек Егор Грачёв стал серебряным медалистом, а экипаж Дениса Клешнёва и Юрия Щелокова занял второе место в "двойке парной", за ними финишировали Глеб Кудров и Кирилл Лукашевич, взявшие "бронзу".

Среди женских экипажей Екатерина Лепёшкина и Елизавета Медведева удостоились серебряных медалей в заезде "двоек без рулевого", а Полина Андреева и Лада Федотова стали обладательницами серебряных наград в "двойке парной лёгкого веса".

Бронзовые медали в копилку команды принесли мужской экипаж "четвёрки без рулевого", в составе которого выступали Максим Мазин, Егор Обидин, Никита Жамбовский и Станислав Копейкин, а также мужская "двойка парная лёгкого веса" с участием Дмитрия Ананьева и Василия Павлова.

В женской одиночной гонке Анастасия Качурина поднялась на третью ступень пьедестала, а "четвёрка без рулевого", в которую вошли Полина Филатова, Анастасия Роберт, Александра Пахомкина и Софья Иванова, завоевала бронзовые медали.

Бронзовые награды в "четверке парной" удостоены Анна Павлова, Александра Ботош, Ирина Михайлова и Мария Шестак. Бронзовую медаль в женской "восьмёрке с рулевым" получили Екатерина Лепёшкина, Елизавета Медведева, Полина Филатова, Анастасия Роберт, Александра Пахомкина, Софья Иванова, Златослава Каплеева, Вероника Гурина и рулевая Валерия Ершова.

