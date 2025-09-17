Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту

В Ростове-на-Дону завершился командный чемпионат России по академической гребле, где команда Санкт-Петербурга продемонстрировала высокий уровень подготовки, завоевав второе место в общем зачете.

Спортсмены из Санкт-Петербурга достигли выдающихся результатов в ряде дисциплин.

В соревнованиях мужских одиночек Егор Грачёв стал серебряным медалистом, а экипаж Дениса Клешнёва и Юрия Щелокова занял второе место в "двойке парной", за ними финишировали Глеб Кудров и Кирилл Лукашевич, взявшие "бронзу".

Среди женских экипажей Екатерина Лепёшкина и Елизавета Медведева удостоились серебряных медалей в заезде "двоек без рулевого", а Полина Андреева и Лада Федотова стали обладательницами серебряных наград в "двойке парной лёгкого веса".

Бронзовые медали в копилку команды принесли мужской экипаж "четвёрки без рулевого", в составе которого выступали Максим Мазин, Егор Обидин, Никита Жамбовский и Станислав Копейкин, а также мужская "двойка парная лёгкого веса" с участием Дмитрия Ананьева и Василия Павлова.

В женской одиночной гонке Анастасия Качурина поднялась на третью ступень пьедестала, а "четвёрка без рулевого", в которую вошли Полина Филатова, Анастасия Роберт, Александра Пахомкина и Софья Иванова, завоевала бронзовые медали.

Бронзовые награды в "четверке парной" удостоены Анна Павлова, Александра Ботош, Ирина Михайлова и Мария Шестак. Бронзовую медаль в женской "восьмёрке с рулевым" получили Екатерина Лепёшкина, Елизавета Медведева, Полина Филатова, Анастасия Роберт, Александра Пахомкина, Софья Иванова, Златослава Каплеева, Вероника Гурина и рулевая Валерия Ершова.