ента новостей

15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту

В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Петербурге, на Петровской косе, состоялся чемпионат России по парусному спорту в классе яхт SB20

На Петровской косе в Санкт-Петербурге завершился национальный чемпионат по парусному спорту среди яхт класса SB20.

В борьбе за звание лучших сошлись 21 команда, объединившая 84 профессиональных спортсмена, представляющих десять субъектов Российской Федерации.

По итогам соревнований, весь пьедестал почета был занят командами, представляющими город на Неве.

Благоприятные погодные условия сопровождали все четыре дня соревнований. Ясная и теплая погода с устойчивым ветром силой от 8 до 13 узлов и умеренным волнением способствовали проведению динамичных гонок. Напряженная борьба за лидерство велась на протяжении всего турнира, и многие команды стремились улучшить свои результаты в заключительный день, что некоторым успешно удалось.

В частности, петербургская команда под управлением Алексея Семенова, стартовав в финальный день с шестой позиции, сумела подняться на третью ступень пьедестала, завоевав бронзовые медали чемпионата.

Экипаж Арсена Чубарова продемонстрировал высокую степень адаптации к переменчивым ветрам акватории Невы и стабильно показывал хорошие результаты во всех гонках, что обеспечило им уверенную победу и титул чемпионов России.

Серебряные награды достались команде Антона Фролова, трехкратному чемпиону страны, отставшему от победителей всего на 8 очков.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-08-2025, 09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
20-08-2025, 09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
6-05-2024, 15:14
В Петербурге состоялся турнир «Санкт-Баскетбол»
10-04-2023, 14:45
В Ленобласти завершился Кубок России по горнолыжному спорту-2023
24-07-2025, 19:20
В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту
27-03-2024, 09:53
Петербургские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнований по сноуборду

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Вчера, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Вчера, 10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Вчера, 10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
Наверх