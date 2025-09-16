В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту

На Петровской косе в Санкт-Петербурге завершился национальный чемпионат по парусному спорту среди яхт класса SB20.

В борьбе за звание лучших сошлись 21 команда, объединившая 84 профессиональных спортсмена, представляющих десять субъектов Российской Федерации.

По итогам соревнований, весь пьедестал почета был занят командами, представляющими город на Неве.

Благоприятные погодные условия сопровождали все четыре дня соревнований. Ясная и теплая погода с устойчивым ветром силой от 8 до 13 узлов и умеренным волнением способствовали проведению динамичных гонок. Напряженная борьба за лидерство велась на протяжении всего турнира, и многие команды стремились улучшить свои результаты в заключительный день, что некоторым успешно удалось.

В частности, петербургская команда под управлением Алексея Семенова, стартовав в финальный день с шестой позиции, сумела подняться на третью ступень пьедестала, завоевав бронзовые медали чемпионата.

Экипаж Арсена Чубарова продемонстрировал высокую степень адаптации к переменчивым ветрам акватории Невы и стабильно показывал хорошие результаты во всех гонках, что обеспечило им уверенную победу и титул чемпионов России.

Серебряные награды достались команде Антона Фролова, трехкратному чемпиону страны, отставшему от победителей всего на 8 очков.