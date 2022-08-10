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Питерец.ру » Спорт » Петербург принимает чемпионат России по практической стрельбе

Петербург принимает чемпионат России по практической стрельбе

0
17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ipsc78.ru
Санкт‑Петербург принимает чемпионат России по практической стрельбе

С 11 по 14 августа в спортивно-стрелковом клубе «Невский» (п. Песочный, ул. Пионерская, 88) состоится чемпионат России по практической стрельбе в дисциплине «карабин».

Участниками турнира станут около 150 спортсменов из 26 регионов России. Стрелки сформируют 36 скводов, будут выполнять 18 упражнений и совершат более 300 выстрелов, длина дистанции – от 3 до 300 метров.

Санкт‑Петербург представят 45 стрелков.

Организаторами соревнований выступают Спортивная Федерация практической стрельбы Санкт‑Петербурга совместно с Федерацией практической стрельбы России и Комитетом по физической культуре и спорту.

Дополнительная информация и расписание: https://ipsc78.ru/chrk2022n

Источник: Комитет по спорту
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