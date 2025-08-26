В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена

В городе Самоков, расположенном в Болгарии, завершилось мировое первенство по спортивной борьбе среди юниоров (до 20 лет).

На соревнованиях по греко-римской борьбе два представителя Санкт-Петербурга продемонстрировали высокие результаты.

В весовой категории до 97 килограммов Илья Комаров, представляющий СШОР «Комплексная школа высшего спортивного мастерства», удостоился бронзовой медали.

Подготовкой Ильи занимались тренеры Александр Комаров, Андрей Комаров и Дамир Габидуллин.

В категории до 63 килограммов бронзовым призером стал Игорь Пунченко, воспитанник «Училища олимпийского резерва №2», тренирующийся под руководством Каримжона Казакова и Андрея Комарова.