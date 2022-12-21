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Питерец.ру » Спорт » Фехтовальщики Петербурга отличились на детском первенстве России

Фехтовальщики Петербурга отличились на детском первенстве России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
В Казани завершилось детское первенство России по фехтованию.

В Казани завершилось детское первенство России по фехтованию. Юные петербуржцы показали ряд высоких результатов.

В личных соревнованиях по шпаге среди мальчиков бронзовой медали удостоен петербургский фехтовальщик Елисей Писарев          (СШОР «Комплексная школа высшего спортивного мастерства»).

Среди спортсменов в возрасте до 15 лет петербургский рапирист Вячеслав Головачев выиграл серебряную награду. В финале наш земляк уступил Давлату Хайретдинову из Республики Башкортостан (10:12).

Вячеслав – воспитанник спортивной школы Красносельского района.

Петербургская команда рапиристов (до 15 лет) также завоевала серебряные медали турнира. Команда «Санкт‑Петербург-1» в составе Дмитрия Букевича (СШОР «Комета»), Вячеслава Головачева, Ярослава Ильинова (спортивная школа Красносельского района) и Тимофея Олейникова (СШОР «Комета»), вышла в полуфинал, переиграв третью команду Москвы (36:8). В полуфинале наша команда одержала победу над столичной командой рапиристов «Москва-1» (36:30).

Финал с чемпионами прошлого года из Республики Башкортостан складывался напряженно и до конца встречи шел на равных. Но последний победный укол был на стороне башкирской команды (36:31).

В личных соревнованиях по сабле среди девушек серебряной медалисткой стала фехтовальщица из Санкт‑Петербурга Иляна Кардангушева (СШОР «КШВСМ).

Иляна была единственной петербурженкой, которая вышла в четвертьфинал и заслужила право на финальный поединок, победив сначала москвичку Анастасию Мосолову (12:11), а затем, в полуфинале, – спортсменку из Новосибирска Алёну Кузнецову (12:8). В финальном поединке петербурженка уступила в одно очко самарской саблистке Софье Новиковой.

В командной категории по сабле петербургская команда в составе Романа Бердышева (школа «Спартак»), Никиты Бодрова-Субетто (Городской дворец творчества юных), Георгия Дедова (СШОР Выборгского района) и Ивана Шевелёва («Спартак») завоевала серебряные медали. В финале юные петербуржцы уступили сверстникам из Москвы (24:36).

Источник: Комитет по спорту
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